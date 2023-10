Scontro a tre auto nell’orario di punta serale. In pronto soccorso i tre conducenti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ambulanze, pattuglie di polizia locale e vigili del fuoco ieri sera a Santorso, lungo la strada provinciale che collega Schio a Piovene, per un incidente stradale a coinvolgimento multiplo di veicoli. Tre nell’occasione, con danni evidenti alle carrozzerie delle auto oltre al bilancio dei feriti: le tre persone alla guida, tutte accompagnate nel vicino ospedale Alto Vicentino per le cure e gli accertamenti diagnostici necessari.

Nessuno tra i tre conducenti avrebbe riportato lesioni tali da costituire pericolo per la propria incolumità secondo quanto emerso nelle ore successive all’emergenza segnalata intono alle 19.10 di martedì. Coinvolti un veicolo furgonato andato in collisione con un’Audi e di striscio una Fiat Punto.

La squadra di pronto intervento del 115 ha visto i vigili del fuoco del distaccamento di Schio operare per la messa in sicurezza del tratto di strada che taglia a sud il centro abitato del Comune di Santorso, che corrisponde a Via Europa, dopo la carambola tra le tre vetture incidentate. Parrebbe causata da un sorpasso azzardato su una via ad alta percorrenza, ma si deve attendere il report degli agenti di polizia locale.