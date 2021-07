Tragedia in Gallura: 51enne vicentino trovato morto dopo ore di ricerche

Un turista vicentino ha perso la vita ieri nel nord della Sardegna, in Gallura, probabilmente a causa di in incidente stradale in moto, scoperto dopo che da ore non si avevano sue notizie.

La vittima è il 51enne di Santorso Nicola Lago, ritrovato – come riporta Galluraoggi.it, dopo mezza giornata di ricerche, ripercorrendo le strade che avrebbe dovuto fare con la moto fino a vedere quei segni di frenata sull’asfalto. Il corpo senza vita si trovava oltre la scarpata. Il ritrovamento è avvenuto verso le 15,30, sulla strada che da Buddusò (Sassari) conduce ad Alà dei Sardi. Inutili i soccorsi: la morte risaliva probabilmente a qualche ora prima e i medici hanno potuto solo constatare il decesso.

Le ricerche del centauro erano iniziate l’altra sera, quando l’uomo non aveva fatto rientro all’abitazione e la moglie si era rivolta alle forze dell’ordine. Molto probabilmente, stando ad una sommaria ricostruzione, il 51enne ha perso il controllo della moto finendo poi per ribaltarsi nella scarpata. Presenti sul posto i vigili del fuoco del Distaccamento di Ozieri, mentre i rilievi sono stati seguiti dai carabinieri.