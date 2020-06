Altri incidenti sulle strade vicentine: scontro auto-moto, ferita coppia sbalzata dalla sella

Il primo giorno di giugno registra un bilancio drammatico di incidenti stradali, a cui si aggiunge nella prima serata di ieri uno scontro tra un’automobile e una motocicletta, avvenuto a Santorso. L’allarme per i soccorsi è scattato poco prima delle 21 in via Europa, proprio di fronte al pub “On The Road” sulla strada che porta da Piovene Rocchette a Schio.

Coinvolti nello scontro una Peugeot 307 e una moto di marca Ducati, andate a collidere di striscio sui lati dei due mezzi mentre procedevano nella stessa direzione, verso Schio. Fiancata destra della vettura contro la sinistra della motocicletta, determinando l’inevitabile caduta sull’asfalto dei due occupanti in sella, un uomo e una donna, entrambi vicentini e rispettivamente di 35 e di 31 anni.

Illeso il conducente della quattro ruote mentre pilota e passeggero del motoveicolo sono stati soccorsi da un’ambulanza del servizio d’emergenza dopo un ruzzolone di una decina di metri sull’asfalto e a bordo strada. Contusioni assortite e possibili fratture da valutare per loro, ma le condizioni generali di salute risultano buone, o comunque non desterebbero preoccupazione dopo il ricovero al pronto soccorso dell’ospedale di Santorso, distante appena 3 chilometri dal luogo dell’incidente di ieri sera.

Sul posto per i rilievi e per mettere in sicurezza il tratto di strada due pattuglie del consorzio di polizia locale Alto Vicentino, insieme a un discreto numero di curiosi di passaggio e residenti del luogo che hanno assistito alle operazioni di recupero dei mezzi incidentati.