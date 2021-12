Ulss 7, 128 classi in quarantena. In isolamento oltre 2500 studenti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

I contagi da covid non accennano a diminuire, nemmeno tra i banchi di scuola. A meno di 24 ore dal suono dell’ultima campanella prima delle vacanze natalizie la situazione è particolarmente critica, soprattutto se si considera che con le nuove disposizioni regionali è prevista la quarantena per un’intera classe anche quando si verifica un solo caso di positività. E allora si ritorna alla didattica a distanza, sofferta da ragazzi, genitori e insegnanti.

Nel territorio dell’Ulss 7 sono 128 le classi in quarantena, di cui 68 negli istituti scolastici del distretto di Bassano ed Asiago e 60 in quelli dell’Alto Vicentino. Ad oggi in totale in isolamento ci sono 2536 studenti. Stando sempre ai dati dell’azienda sanitaria dall’inizio dell’anno scolastico sono quasi 800 le classi in cui è stato riscontrato almeno un alunno positivo. Nel frattempo i tempi di attesa dei referti dei tamponi – fissato dal servizio di igiene e sanità pubblica – sono rientrati nella norma entro le 48 e non più dopo 4 giorni come nelle scorse settimane.

Nell’Ulss 8, invece, le classi in quarantena sono 129 di ogni ordine e grado, dall’asilo nido alle scuole superiori (dato di sabato 18 dicembre). Per un totale di circa 3mila ragazzi che sono in isolamento in attesa di sottoporsi a un tampone molecolare. Più in generale in Veneto sono più di 1050 le classi in quarantena, su un totale di 2139 sotto l’osservazione del Sisp. Tutte, però, al momento sono in didattica a distanza come previsto dalla normativa. Negli ultimi 15 giorni, inoltre, c’è stato un forte aumento di positivi nelle scuole elementari con un una media di 900 casi su 100mila abitanti rispetto alla media nazionale di 400 casi su 100mila abitanti.