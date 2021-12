Regali di Natale da spedire, nel Vicentino si può fare anche dal tabaccaio

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Anche i cittadini di Vicenza e della provincia possono spedire i loro regali di Natale in Italia e nel mondo utilizzando la rete Punto Poste formata dai tabaccai ed altri esercizi commerciali. Nel Vicentino sono circa 220 i punti vendita convenzionati (in Veneto 1400) aperti anche il sabato tra tabaccherie, bar, cartolerie ed edicole che offrono il servizio di ritiro e spedizione pacchi. Per conoscere indirizzi e orari della rete si può consultare il sito di Poste Italiane.

In particolare, ci si può rivolgere ad un Punto Poste per spedire le confezioni preaffrancate Poste Deliverybox Express acquistate nelle stesse tabaccherie Punto Poste o in ufficio postale. In questo modo sarà più semplice e veloce preparare un pacco e spedirlo. La spedizione potrà essere fatta nello stesso momento dell’acquisto oppure entro un anno, senza costi aggiuntivi. Si può richiedere il ritiro di Poste Deliverybox Express anche a domicilio in tutta Italia.