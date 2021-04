Schio, il Famila vince 60-54 e si qualifica per la finale

Dopo un’altra vittoria sofferta, il Famila Wuber Schio ha raggiunto un obiettivo: le Orange si sono qualificate per la finale scudetto, in seguito al successo sulla Passalacqua Ragusa.

Schio aveva già vinto gara1 in trasferta questo martedì (finì 66-68). Venerdì sera il Famila ha quindi ospitato la seconda sfida della serie, vincendola ma non senza sofferenza. Dopo il primo quarto, infatti, le ragazze di coach Vincent sembravano dirette sulla strada giusta grazie ad un bel gioco, dinamico ed efficace. A fine terzo quarto i giochi sembravano ormai chiusi: Schio sopra di 13 e ancora soli 10 minuti da giocare. Ragusa invece non ha desistito: ha ricucito lo svantaggio fino a portarsi sotto di due punti a un minuto dalla fine. Il Famila, seppur con qualche difficoltà, ha tenuto i nervi saldi e non ha più concesso nulla. Alla fine Schio ha trionfato per 60-54.

Il bello arriva adesso: con questa ennesima grande prova il Famila si è qualificato per la finalissima, in programma a partire dalla prossima settimana. Avversarie saranno le ragazze della Reyer Venezia, sino a qui “regine” del campionato. Non sarà semplice, ma il trionfo in semifinale è un ottimo punto di partenza.