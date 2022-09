Scontro tra auto poco prima di mezzanotte in pieno centro a Schio: due feriti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Incidente stradale nella tarda serata di lunedì in centro a Schio, lungo l’area di parcheggio attigua alla locale stazione ferroviaria. A scontrarsi sono state intorno alle 23.45 di ieri due automobili, per cause in corso di definizione, con a rimanere feriti i rispettivi conducenti dei veicoli incidentati.

Sul posto, in via Baccarini, sono giunte infatti due ambulanze dall’ospedale di Santorso per trasportare in pronto soccorso le due persone uscite malconce dallo scontro tra vetture. Si tratterebbe di un uomo e una donna, comunque non in pericolo di vita.

Oltre ai vigili del fuoco del distaccamento altovicentino con sede nella città scledense, nello scenario dell’incidente davanti all’ex area scalo merci della stazione si sono visti anche i carabinieri e una pattuglia di polizia locale a collaborare per limitare i disagi, vista anche la pioggia copiosa che stava scendendo ieri sera al momento dello scontro tra i veicoli. Proprio la forte precipitazione in corso, unita all’oscurità parziale, potrebbe aver tratto in inganno uno degli automobilisti, facendogli invadere la corsia di marcia opposta.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo un’ora e mezza circa, con ultimo step la rimozione dei mezzi incidentati – inservibili a causa della violenza dell’impatto che ha determinato il distacco di parti di carrozzeria – da parte del soccorso stradale.