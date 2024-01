Serie A chiama, “Aldo Frezza” risponde: Orsato e Moro insieme per Lazio-Napoli

E’ grande la soddisfazione tra gli associati della “Aldo Frezza” di Schio dopo che nel fine settimana due punte di diamante della sezione arbitrale più blasonata d’Italia sono state chiamate assieme in un big match di massima serie.

Orgoglio palpabile non solo per i diretti interessati: una prima assoluta per Davide Moro e Daniele Orsato impegnati rispettivamente nel ruolo di assistente e appunto di direttore di gara nella sfida dal sapore europeo tra Lazio e Napoli all’Olimpico di Roma.

Classe 1990, il maladense Moro ha fatto il suo debutto in A nel marzo del 2021 in occasione del match Benevento – Hellas Verona: un ragazzo determinato e brillante, punto di riferimento dei giovani fischietti scledensi.

Servono poche presentazioni invece per descrivere il recoarese Orsato, che alle parole ha sempre preferito i fatti: arbitro dei record, nella storia del calcio italiano è attualmente secondo per presenze in A solo al mitico Concetto Lo Bello.

Nel 2022 diventa l’arbitro tricolore con più presenze anche in Champions League. E poi i Mondiali in Qatar, selezionato per la gara inaugurale a 47 anni e tanti altri traguardi internazionali che però non gli hanno mai fatto perdere quel raro dono dell’umiltà che lo accomuna proprio al più giovane collega Moro.

Sempre presenti in sezione, puntuali alle riunioni tecniche, pronti a dispensare consigli e a raccontare le loro esperienze. Errori compresi, perchè, come ama ripetere il fischietto classe 1975, “non si finisce mai di imparare”. Neanche quando sei Orsato.