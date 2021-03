Serie A1, tutto pronto per il big match tra Famila e Ragusa

Domani sera, presso il palaRomare di Schio, andrà in scena uno dei match più attesi da inizio campionato: Famila e Ragusa, infatti, daranno vita ad un altro episodio di questa splendida rivalità.

Il Famila viene dalla vittoria di domenica in casa del GEAS San Giovanni, formazione lombarda in grande crescita. Grazie al 72-54 finale, le Orange hanno messo nuovamente sotto pressione il primato della Reyer Venezia, non riuscendo tuttavia a strappare il primo posto alle lagunari. Schio sta attraversando un buon periodo, frutto di tanto lavoro sul campo e in palestra e un’ottima tenuta psicofisica. Il bello, però, arriva ora. Mancano ancora 3 partite da giocare prima dei playoff:3 sfide di livello per cercare di riportarsi al primo posto.

Ragusa invece insegue al terzo posto, con 18 vittorie su 21 incontri. Nonostante le 3 sconfitte subite sino a qui (Venezia, Bologna e San Giovanni), le iblee stanno cercando un ruolo da protagoniste in questo rush finale. L’occasione di strappare una vittoria nel parquet del Famila è ghiotta: vincendo, la Passalacqua andrebbe a meno 4 proprio dal Famila. Ragusa ha già vinto all’andata, domani cercherà di ripetersi.

Si tratta del 50mo incontro tra le due formazioni dal 2013 ad oggi: senza dubbio, la rivalità più bella nell’ultimo decennio della pallacanestro italiana. La posta in palio è molto alta: vincere farebbe bene sia per il punteggio in classifica sia, soprattutto, per il morale. Basterà godersi lo spettacolo, la palla a due è alle ore 19.30.