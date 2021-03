Violento tamponamento fra due auto: in gravi condizioni un uomo

Grave incidente a ora di cena a Lonigo: nel tamponamento fra due auto è rimasto gravemente ferito un uomo.

L’incidente è avvenuto in via Bonioli intorno alle 19:30 nei pressi dell’intersezione con via San Giovanni. Secondo una prima ricostruzione, una Citroen C3 rossa avrebbe tamponato con molta violenza una Opel Moka grigia che si stava apprestando a svoltare e ha quindi frenato.

Per estrarre il guidatore della C3 si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco: sono intervenuti i pompieri di Arzignano (quelli del distaccamento di Lonigo erano impegnati su un altro intervento), costretti ad usare a lungo cesoie, divaricatori e martinetti idraulici per riuscire a liberare l’uomo, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo.

Il ferito è stato prima stabilizzato dal personale sanitario del Suem 118 e quindi trasferito in codice rosso in ospedale. Illeso invece l’autista dell’Opel Moka coinvolta nello scontro. La polizia locale di Lonigo ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.