Serpente fugge dalla sua teca e semina il panico: catturato dai vigili del fuoco

Panico a Schio in via Ca’ Bottara (quartiere Santa Croce) per un serpente che girava indisturbato nel giardino di un’abitazione.

Una donna residente nella via, scorto l’animale e preoccupata per la sua pericolosità, ha avvertito i vigili del fuoco, accorsi subito dal locale distaccamento. I pompieri sono riusciti a catturare agilmente il rettile e proprio mentre lo stavano per inserire in un sacco, il vicino di casa della donna, sentendo parlare di un serpente, è accorso dichiarando che era il suo.

Il bell’esemplare di serpente del grano era riuscito a fuggire dalla teca e a far perdere le proprie tracce, andando nel giardino della vicina. Rimesso al sicuro la bestia, c’è da scommettere che – se non vorrà grattacapi futuri con i residenti della zona – il suo proprietario dovrà trovare il modo di non lasciarlo fuggire e cercare la sua libertà in giro per l’isolato.