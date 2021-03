Settimana di fuoco per il Famila: comincia la coppa Italia

Dopo la splendida vittoria sul parquet di Lucca, il Famila Wuber Schio si prepara ad affrontare una settimana “calda”: giovedì comincerà la coppa Italia, appuntamento fisso per la compagine scledense.

Ieri sera, al Palatagliate di Lucca, le Orange hanno sconfitto le padrone di casa per 88-60: grazie all’ennesima buona prestazione, Schio ha consolidato nuovamente il secondo posto, mettendo sotto pressione il primato della Reyer Venezia. Con i 19 punti della solita Sandrine Gruda e gli ottimi numeri al tiro, le scledensi hanno dato vita alla decima vittoria consecutiva. Niente male.

Ora il campionato si arresterà per lasciare spazio alla coppa Italia, competizione nazionale che avrà luogo alla Virtus Segafredo Arena dal 4 all’8 marzo. Si sfideranno le otto migliori classificate del campionato, per cui sarà richiesto uno sforzo ancora maggiore nel confrontarsi con le “big”. Sarà anche un’ottima occasione per tenere d’occhio lo scontro a distanza tra Schio, Ragusa e Venezia, protagoniste assolute nella scena cestistica degli ultimi anni.

Il Famila comincerà giovedì alle ore 20, contro Costa Masnaga, formazione lombarda. Non sarà semplice giungere al traguardo finale, visto il livello delle avversarie e di tutte le squadre presenti. Le ragazze di Vincent, però, consapevoli dei propri mezzi e in grande stato di forma, dovranno acquisire fiducia e dare il massimo per conquistare l’ambito trofeo. Palla a due giovedì.