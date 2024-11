Sfonda la porta e picchia la compagna: ancora un arresto per “codice rosso”

Momenti di autentico terrore quelli vissuti da una donna di Schio, quando nel fine settimana, l’uomo con cui ha una relazione si è presentato a casa sua, ha sfondato la porta e ha iniziato a picchiarla e a distruggere la casa. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Non era infatti la prima volta che succedeva un episodio simile.

Un tipico caso da “codice rosso”

La donna è riuscita a chiamare il numero unico di emergenza 112: dall’altra parte, un militare della centrale operativa dei carabinieri di Schio che ha immediatamente inviato sul posto una pattuglia della stazione di Valdastico che era in servizio nella zona.

Responsabile della violenta sfuriata, un 47enne di Schio che con la donna ha una relazione. In evidente stato di alterazione, dopo aver danneggiato la porta di ingresso, si era introdotto nell’appartamento, ha danneggiato alcuni suppellettili e iniziato a picchiare la donna a cui era legato sentimentalmente. Una furia incontenibile, che ha gettato per l’ennesima volta nell’angoscia la donna. Giunti sul posto, i militari dell’Arma hanno trovato l’uomo e una volta identificato, hanno svolto una immediata e veloce indagine, rilevando subito che a suo carico era già stata emessa per episodi pregressi, come misura di prevenzione, l’ammonimento.

Le vessazioni, infatti, non erano una novità, nonostante la coppia sia anche legata da un vincolo affettivo. Al termine degli accertamenti, l’uomo, che era presente nell’appartamento, è stato arrestato per l’ipotesi di reato in flagranza di maltrattamenti in famiglia. Lunedì mattina, 4 novembre, nel corso dell’udienza di convalida, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza, su richiesta della Procura, ha convalidato l’arresto e lo ha messo agli arresti domiciliari.