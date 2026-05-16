Maltrattamenti all’asilo, in marcia con i palloncini bianchi per tutelare i bambini

Un corteo silenzioso di circa 200 persone, carico di significato, ha attraversato Schio questa mattina per chiedere tutela e rispetto per i bambini a seguito dell’episodio che nel 2025 aveva coinvolto l’asilo Primi Passi, dove alcuni piccoli avevano subito violenze dalle educatrici. Partita dalla chiesa di San Benedetto a Magrè, la marcia ha visto la partecipazione di tantissimi cittadini, tra cui genitori, nonni, figli e nipoti, uniti per chiedere con forza maggiori tutele e sicurezza per i minori.

I partecipanti hanno sfilato in un composto silenzio fino al centro cittadino, stringendo tra le mani dei palloncini bianchi, simbolo di purezza e innocenza, per lanciare un segnale chiaro a tutta la comunità e alle istituzioni. “Ogni bambino ha diritto a rispetto e sicurezza”: questo il messaggio e il grido d’allarme che ha guidato l’intera iniziativa, nata dalla volontà delle famiglie del territorio di rimettere al centro del dibattito pubblico la protezione e il benessere dei più piccoli.

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