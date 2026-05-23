Irregolarità sulla sicurezza in un cantiere edile di viale Asiago: denunciati in due

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Un 76enne di Monticello Conte Otto e un 42enne di Schiavon. È nei confronti di queste due persone che è scattata la denuncia a piede libero per le rilevanti carenze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro riscontrate in un cantiere edile di Bassano del Grappa.

Il provvedimento è stato preso a seguito di un’ispezione, condotta nella mattinata di mercoledì 20 maggio, da parte dei carabinieri di Bassano e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Vicenza. L’attività ha interessato il cantiere, situato in viale Asiago, condotto da una ditta di Schiavon, destinato ad attuare la ristrutturazione di un edificio residenziale. Gravi le irregolarità rilevate dai militari. Al 76enne viene imputata la mancata sospensione del cantiere. Il 42enne invece, per parte sua, è ritenuto responsabile della mancanza dei necessari parapetti contro le cadute verso il vuoto e degli ancoraggi del ponteggio.

I due uomini della ditta (coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione il 76enne, presidente del consiglio di amministrazione con delega sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro il 42enne) sono stati quindi denunciati alla Procura di Vicenza. I carabinieri hanno inoltre provveduto a sospendere l’attività imprenditoriale, con l’irrogazione di ammende pari a 21 mila euro e un’ulteriore sanzione amministrativa, per la revoca del provvedimento di sospensione, pari a 3 mila euro.

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