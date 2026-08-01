Sicurezza, arriva la vigilanza privata. Marigo: “Prezioso supporto per la Polizia Locale”

La sicurezza urbana continua a essere uno dei temi più sentiti a Schio, soprattutto per quanto riguarda il centro storico e la vivibilità degli spazi pubblici nelle ore serali. Un tema che negli ultimi mesi ha alimentato il dibattito cittadino e che ora vede il Comune mettere in campo nuove misure per rafforzare il presidio del territorio.

Dopo il recente potenziamento dell’organico della Polizia locale, con l’ingresso di tre nuovi agenti nel mese di luglio e un ulteriore arrivo previsto ad agosto, l’amministrazione comunale ha deciso di affiancare agli agenti un servizio di vigilanza privata dedicato al centro storico. L’incarico è stato affidato ad Affida Group Security, società specializzata in attività di presidio e vigilanza che ha già maturato esperienze analoghe in altre realtà urbane. Il servizio è entrato in funzione nella serata di mercoledì 30 luglio e sarà operativo fino al 31 ottobre, nelle serate di mercoledì, venerdì e sabato. Gli operatori avranno un ruolo principalmente preventivo e di osservazione: percorreranno le vie e le piazze del centro, mantenendo un collegamento costante con la Polizia locale e segnalando eventuali situazioni che richiedano l’intervento delle autorità competenti.

“Gli operatori incaricati lavoreranno a stretto contatto con la Polizia locale – spiega la vicesindaca con delega alle Attività produttive, Barbara Corzato – invitiamo anche commercianti e cittadini a rivolgersi agli operatori quando ne avranno necessità e a segnalare eventuali situazioni critiche o comportamenti molesti. Sono professionisti che hanno già esperienza in altre realtà e conoscono bene le modalità con cui rapportarsi con il territorio. Saranno facilmente riconoscibili e la loro presenza vuole essere anche un punto di riferimento per chi frequenta il centro nelle ore serali”. Particolare attenzione sarà riservata anche al rapporto con chi vive e lavora quotidianamente nel cuore della città. Fin dalle prime ore di attività, infatti, gli operatori hanno iniziato a presentarsi agli esercenti, raccogliendo impressioni e segnalazioni utili a costruire un monitoraggio più capillare delle eventuali criticità presenti nell’area.

L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia messa in campo dal Comune sul fronte della sicurezza urbana, che punta a coniugare controlli, presenza sul territorio e dialogo con cittadini e attività economiche: “Il servizio si inserisce in un lavoro più ampio che stiamo portando avanti sulla sicurezza urbana – sottolinea ila sindaca con delega alla Sicurezza, Cristina Marigo – il potenziamento dell’organico della Polizia locale rappresenta il passaggio più importante e strutturale: tre nuovi agenti sono già entrati in servizio a luglio e un ulteriore ingresso è previsto ad agosto. A questo abbiamo voluto affiancare un servizio di vigilanza privata, con l’obiettivo di avere un centro più presidiato e di intervenire con maggiore tempestività quando emergono situazioni di criticità. La sicurezza passa certamente dai controlli, ma anche dalla presenza costante sul territorio, dall’ascolto di cittadini e attività economiche e dalla collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti”. Con questo doppio intervento, tra nuove assunzioni e vigilanza privata, l’amministrazione punta dunque a rafforzare il senso di sicurezza percepita e a garantire una presenza più visibile nelle zone centrali della città, particolarmente frequentate durante le serate estive.

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