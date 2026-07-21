Lavori urgenti nel sottopasso del Timonchio: via dell’Artigianato chiusa dal 22 al 24 luglio

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Lavori in programma in via dell’Artigianato a Schio nei giorni di mercoledì 22, giovedì 23 e venerdì 24 luglio. E’ urgente la sistemazione della pavimentazione stradale di via dell’Artigianato, in prossimità e all’interno del sottopasso in corrispondenza del torrente Timonchio per evitare l’aggravarsi di alcuni dissesti del tappeto stradale della via, sottoposta a intensi volumi di transito di veicoli con carichi pesanti, in attesa di una riasfaltatura complessiva della strada.

I lavori prevedono la fresatura dello strato d’usura, notevolmente degradato, la pulizia del fondo, la stesa di emulsione bituminosa d’attacco e la posa di un nuovo tappeto asfaltico. L’intervento è stato affidato alla ditta Peruffo di Brogliano per un importo complessivo di circa 18.000 euro, finanziato con fondi propri del Comune.

Poiché i lavori interesseranno anche le aree di pavimentazione all’interno della galleria del sottopasso, non potendo regolamentare la viabilità a senso unico alternato per motivi di sicurezza, il tratto lungo circa 1.4 km di via dell’Artigianato compreso tra lo svincolo per viale dell’Industria (nei pressi dell’Ex Lanerossi) e la rotatoria con via Vicenza (località Liviera) sarà chiuso al transito veicolare in modo continuativo dalle ore 8.30 di mercoledì 22 luglio alle ore 18.00 di venerdì 24 luglio.

Il traffico proveniente da Thiene sarà deviato su viale dell’Industria all’altezza dello svincolo ex Lanerossi, mentre il traffico proveniente dalla S.P. 46 e da Malo/San Vito sarà deviato su via Vicenza/viale dell’Industria all’altezza della rotatoria di via Vicenza.

“Si tratta di un intervento non rinviabile per la sicurezza della circolazione – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Michele Lain –. Il tratto di pavimentazione all’interno del sottopasso presenta un degrado che il continuo passaggio di mezzi pesanti rischia di aggravare ulteriormente: per questo abbiamo scelto di intervenire subito, in attesa della riasfaltatura complessiva della via”.

“Siamo consapevoli del disagio che la chiusura, seppur di soli tre giorni, potrà causare a residenti e automobilisti – aggiunge la sindaca Cristina Marigo –. Ringraziamo fin d’ora la cittadinanza per la pazienza e ricordiamo che i percorsi alternativi saranno adeguatamente segnalati lungo tutto il periodo del cantiere”.

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