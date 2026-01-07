Simone Dal Bon, fissati per domani i funerali dell’escursionista morto sul Pasubio

“Con estrema tristezza – ha scritto sulla sua pagina Facebook l’associazione Schio Teatro Ottanta – partecipiamo al dolore della moglie, dei figli e dei famigliari per la prematura morte di Simone Dal Bon, storico associato di Schio Teatro Ottanta. Simone aveva partecipato a produzioni importanti della nostra associazione. Lo ricordiamo come compagno di palcoscenico in Seroto nei ‘Tramaci par l’Eredità’, Stropolo nel ‘Sior Tita Paron’, Callisto in ‘Ebano’, la Porta Magica nella ‘Storia Infinita di Fàntasia’, Marvin in ‘Nik e la banda del Levriero’, oltre che in tante altre parti negli spettacoli finali della Bottega del Teatro”.

“Nonostante la sua giovane età – è il ricordo dell’associazione -, Simone si è distinto fin da subito per la precisione, la correttezza, l’impegno e la serietà con cui partecipava ai tanti progetti artistici. Ma quello che ci rimarrà di più nella memoria sono il suo sorriso, i suoi modi semplici e gentili con cui esprimeva la sua attenzione per tutto il gruppo. Ci mancherà l’attore e, di più, ci mancherà l’amico”.

