Simone Dal Bon, fissati per domani i funerali dell’escursionista morto sul Pasubio
Si terranno domani, giovedì 8 gennaio, i funerali di Simone Dal Bon, il 42enne di Schio scomparso e poi trovato morto il 4 gennaio in una zona impervia del Pasubio. Le esequie avranno luogo alle ore 15 presso la chiesa parrocchiale di Santissima Trinità.
Dell’escursionista scledense si erano perse le tracce il 27 dicembre scorso. Nei primi giorni successivi alla scomparsa, denunciata due giorni dopo, le ricerche si erano focalizzate in ambiente urbano, per poi concentrarsi in montagna a seguito del ritrovamento della sua auto a Pian delle Fugazze, al confine tra Trentino e Veneto, nella sera del 2 gennaio.
“Con estrema tristezza – ha scritto sulla sua pagina Facebook l’associazione Schio Teatro Ottanta – partecipiamo al dolore della moglie, dei figli e dei famigliari per la prematura morte di Simone Dal Bon, storico associato di Schio Teatro Ottanta. Simone aveva partecipato a produzioni importanti della nostra associazione. Lo ricordiamo come compagno di palcoscenico in Seroto nei ‘Tramaci par l’Eredità’, Stropolo nel ‘Sior Tita Paron’, Callisto in ‘Ebano’, la Porta Magica nella ‘Storia Infinita di Fàntasia’, Marvin in ‘Nik e la banda del Levriero’, oltre che in tante altre parti negli spettacoli finali della Bottega del Teatro”.
“Nonostante la sua giovane età – è il ricordo dell’associazione -, Simone si è distinto fin da subito per la precisione, la correttezza, l’impegno e la serietà con cui partecipava ai tanti progetti artistici. Ma quello che ci rimarrà di più nella memoria sono il suo sorriso, i suoi modi semplici e gentili con cui esprimeva la sua attenzione per tutto il gruppo. Ci mancherà l’attore e, di più, ci mancherà l’amico”.
– – – –
L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.
Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.
Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.
Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.