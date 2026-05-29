Oggi l’ultimo saluto a Massimo Tabaro, il manager morto in A4 dopo un tamponamento

E’ la giornata dello strazio oggi a Thiene. Si svolge infatti questa mattina alle 11 in Duomo il funerale di Massimo Tabaro, il manager 55enne originario del veneziano e residente con la famiglia a Thiene morto nel drammatico tamponamento in autostrada A4 a San Donà di Piave (Venezia): la Bmw che stava guidandoha tamponato un tir fermo: un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo e che ha provocato l’incendio dell’auto, all’interno della quale è stato trovato il corpo carbonizzato.

L’incidente era avvenuto lo scorso 21 maggio: Tabaro era l’export manager dell’azienda di famiglia, la Uno Contract di Pramaggiore (Venezia), specializzata nei contratti per l’arredamento nell’hospitality. Lascia la moglie Francesca, l’amato figlio Sebastiano, i genitori, un fratello e una sorella. Ieri sera nella chiesa di San Gaetano dei Padri Giuseppini sempre a Thiene si è tenuto un partecipato rosario. Dopo la cremazione le ceneri di Massimo Tabaro riposeranno nel cimitero di Portogruaro (Venezia).

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