Sindaci, assessori e volontari di Thiene e Schio “alleati” per la pulizia della bretella

Oltre 10 quintali di rifiuti raccolti in una mattinata dai dintorni striscia d’asfalto di via dell’Autostrada che costituisce la meglio nota bretella Thiene-Schio. Lato oscuro della medaglia la constatazione di quanto lerciume sia stato ritrovato e insacchettato ieri dalla maxi squadra di volontari composta da “gente” di Thiene e Schio appunto, a dimostrazione dello scarso senso civico degli utenti della strada. A promuovere il gesto “verde” sono stati i componenti del gruppo su Facebook “Schio Siamo Noi”.

Sul rovescio invece da lodare l’iniziativa che ha visto 36 volontari impegnare parte della domenica in una buona azione collettiva. Con due valori aggiunti a rendere più “polposa” la buona notizia: l’alleanza ecologica tra i due comuni più popolosi dell’Altovicentino che hanno agito in simbiosi, e il buon esempio dato dai propri amministratori.

Con parecchi assessori e i sindaci Valter Orsi (per Schio) e Giampi Michelusi (Thiene) a guidare le rispettive delegazioni di cittadini al lavoro su un tratto di circa 3,5 chilometri, in pratica tra le rotatorie di Thiene/Marano a quella di Santorso che porta ad ospedale e alla zona industriale di Schio. La spazzatura è stata quindi rimossa in particolare dai plinti di sostegno dei viadotti – quasi una discarica in certi punti – e dal ciglio della strada.

L’azione congiunta rientra nella volontà di dare seguito concreto al patto tra cittadini “vicini di casa” prima di tutto, sancito in nome del contrasto all’inciviltà di chi non si fa scrupoli a deturpare lo stesso ambiente in cui vive, denunciando con i fatti come l’abbandono di rifiuti – spesso lanciati direttamente dai finestrini di auto e moto in movimento – sia una pessima condotta.