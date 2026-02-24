Slitta ancora l’elezione del presidente del consiglio comunale. Dimesse anche Carpi e Spinato

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il Consiglio comunale di Schio, nella seduta di ieri sera 23 febbraio (la prima senza Valter Orsi dopo 12 anni), ha deciso all’unanimità di posticipare l’elezione del Presidente del Consiglio comunale, dopo le dimissioni proprio dell’ex sindaco, rinviando la votazione alla prossima seduta di mercoledì 25 febbraio.

La proposta di rinvio è stata avanzata – dopo una consultazione tra tutti i capigruppo – dal consigliere di minoranza del Partito Democratico Giovanni Battistella, con l’obiettivo di consentire la partecipazione al voto anche ai due nuovi consiglieri comunali che subentreranno a seguito delle dimissioni di Luciana Maria Carpi e Loredana Spinato, entrambe appartenenti al gruppo Noi Cittadini. La prima ha protocollato la lettera di dimissioni mercoledì 18 febbraio, la seconda venerdì 20. La proposta di far slittare sia l’elezione del presidente che del vicepresidente del Consiglio Comunale è stata accolta da tutti i gruppi consiliari, di maggioranza e di minoranza.

Quindi nella seduta di mercoledì il Consiglio procederà prima alla surroga dei consiglieri dimissionari, poi affronterà l’elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio comunale. Intanto, nella seduta di ieri è nel frattempo subentrato in Consiglio comunale Mattia Marchioro, che ha preso il posto del dimissionario Valter Orsi all’interno del gruppo consiliare Noi Cittadini.

“Pur essendo possibile procedere formalmente con l’elezione del Presidente con i consiglieri attualmente in aula, abbiamo ritenuto opportuno, per correttezza istituzionale e rispetto del ruolo di garanzia che il Presidente del Consiglio rappresenta per tutti, accogliere la domanda proveniente dalle forze di opposizione e attendere la surroga dei due consiglieri dimissionari – ha commentato la sindaca Cristina Marigo -. È una scelta di condivisione e di rispetto del Consiglio nella sua piena composizione”. Il Consiglio ha quindi proseguito con la trattazione degli altri punti all’ordine del giorno.

Con le due surroghe di mercoledì si potrebbe assestare il “terremoto” che ha colpito la maggioranza con le dimissioni dell’ex sindaco e fondatore di Noi Cittadini Valter Orsi, seguito da quelle di Carpi e Spinato e dall’abbandono delle maggioranza da parte di Anna Nardi (gruppo consiliare Schio Attiva, che ha comunicato il passaggio a consigliere indipendente) e quella più recente di Alberto Bertoldo (Noi Cittadini): la scelta di entrambi ha portato alla costituzione del Gruppo consiliare Misto, erodendo quindi i numeri della maggioranza, destinata a proseguire il suo impegno alla guida di Schio, ma con numeri più risicati.

