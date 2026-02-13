Crisi a Schio, Valter Orsi si dimette: amministrazione Marigo al capolinea?

Le voci ormai si rincorrevano da giorni e la crisi che si è abbattuta sull’amministrazione comunale della sindaca Cristina Marigo ormai potrebbe essere al capolinea: la prossima sarà probabilmente la settimana decisiva, in vista del consiglio comunale del 23-25 febbraio, che all’ordine del giorno ha, per la terza volta, l’elezione del presidente del Consiglio Comunale.

L’ex sindaco e indiscusso leader Valter Orsi ha protocollato oggi la sua lettera di dimissioni da consigliere comunale e ora Schio sembra essere a un bivio: dimissioni di Cristina Marigo entro la fine di febbraio per andare ad elezioni in primavera, oppure commissariamento se la sindaca decidesse di tenere duro e la crisi rimanesse ancora sotterranea per qualche mese.

L’amministrazione, che già da tempo viene data da qualcuno per spacciata, ormai sembra essere arrivata al capolinea, anche perchè da giorni si vocifera che la sindaca, ormai stanca, avrebbe già scritto le dimissioni.

E c’è chi ha già delineato la prossima evoluzione: Luciana Carpi e Loredana Spinato sono prossime all’uscita, mentre Alberto Bertoldo sarebbe intenzionato a rimanere in Consiglio per continuare a ricoprire la carica di consigliere provinciale, uscendo però dalla maggioranza e andando a raggiungere Anna Nardi nel gruppo misto.

Per quanto riguarda la minoranza targata Pd – Nuova Trama – Coalizione Civica, pare stia ipotizzando la presentazione di una mozione di sfiducia per far emergere tutte le contraddizioni della maggioranza. Non tutti nella compagine sarebbero d’accordo, ma le pressioni di molti elettori, non contenti di vedere il loro partito in attesa degli eventi, starebbero facendo pressione affinchè i rappresentanti in consiglio passino all’azione. Poi, rimane da vedere cosa sceglierà di fare l’altra opposizione, quella di Fratelli d’Italia, che molto ha fatto per evidenziare le criticità dell’amministrazione Marigo, sulla questione Ava e non solo.

