Storico barman del centro e pilota di rally, Schio piange la morte di Lorenzo Spiller

Suscita prima di tutto il cordoglio ma, anche, tra gli scledensi che hanno affollato la piazza e le vie del centro negli anni della gioventù, una certa nostalgia dei tempi passati la notizia legata alla morte di Lorenzo Spiller. Un annuncio certamente foriero di un senso di forte tristezza, quello che si apprende nello spazio dei necrologi per la sua dipartita prematura a 58 anni di età.

Un concittadino per tanti tra coloro che osservano le bacheche – “Renzo”, così come in molti lo conoscevano, viveva a Magrè con la moglie Maria Antonietta – a lungo commerciante assai noto a Schio, visto che a partire dagli anni’70 fino al millennio entrante veniva a pieno titolo indicato come il barman per eccellenza. Sin da giovane barista apprezzatissimo in quel “dietro al bancone” per la sua abilità e creatività nel miscelare cocktails originali che un po’ tutti da queste parti hanno assaggiato almeno una volta, nella sua gestione del Bar Viola in Battaglion Val Leogra.

A piangerlo prime tra tutti i parenti e gli affetti più cari in questi ultimi giorni di aprile sono proprio la moglie e la figlia Pamela, anche loro impegnate come commercianti in un’attività di vendita ai clienti di oggetti preziosi in via Capitano Sella. Lorenzo Spiller, nei mesi scorsi, aveva dovuto sopportare una complicata convalescenza dopo un investimento con caduta al suolo, affrontata con tenacia. Poi il sopraggiungere di una grave malattia insorta lo ha debilitato ulteriormente, fino al tragico epilogo recente.

Domani mattina alle 10, nella data di martedì 29 aprile 2025, si terrà il rito religioso di commiato nella chiesa parrocchiale di Magrè. Una volta terminata la cerimonia solenne la salma sarà avviata alla cremazione come da volere della persona estinta. Anche il mondo dei motori si unisce al lutto dei familiari di Spiller, visto che il cittadino scledense è stato per molti anni un appassionato di rally, cimentandosi alla guida come pilota. Ha fatto parte della scuderia locale “Città di Schio”, aggiudicandosi varie corse nella sua carriera negli anni ’70 e il titolo di campione del Triveneto, con la mitica Fiat 127, spesso in coppia con Tino Molo, Pier Maria Zaltron, Nicola Santolin ed Enzo Zecchinati, ed altri ancora.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram. Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.