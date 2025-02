Previsioni 14-16 febbraio: neve fino a quote collinari e vento forte

Situazione generale

Da alcuni giorni sul vicentino il tempo è caratterizzato da nubi basse, nebbie e temperature miti per il periodo. Questo clima però ha le ore contate. Una perturbazione alimentata da aria relativamente fredda sta valicando le Alpi. Giungerà sulla nostra provincia portando vento forte, precipitazioni diffuse, crollo delle temperature e neve a bassa quota.

Venerdì 14 febbraio

Avremo le prime deboli precipitazioni sparse già nella prima mattinata. Fenomeni che col passare delle ore si faranno via via più diffusi e persistenti, anche a carattere di rovescio. In tarda mattinata irromperà l’aria fredda da nord est. Questa farà crollare la quota neve in poche ore da 1000 metri fino in collina. I fenomeni ad iniziare da nord saranno in esaurimento da metà pomeriggio. Sono attesi generalmente 10/20 millimetri di pioggia in pianura. La neve cadrà sulle Prealpi oltre i 500 metri, mentre sulle colline del vicentino occidentale e meridionale la neve si spingerà fino a 350/400 metri. Accumuli minori su alcune vallate in “ombra pluviometrica” dai venti da nord est come Val Leogra, Val Posina e Valdastico. Oltre i 1000 metri sono attesi 15/20 centimetri di neve fresca su gran parte della montagna vicentina. Temperature in crollo dal pomeriggio. Estremi termici in pianura tra 2 e 9 gradi.

Sabato 15 febbraio

Tempo in netto miglioramento già dal mattino quando il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Venti ancora sostenuti da nord est. Soleggiato con visibilità ottima su tutto il territorio. In pianura estremi termici tra 0 e 10 gradi.

Domenica 17 febbraio

Sarà un’altra giornata serena o al più velata dal clima invernale. Le temperature notturne in pianura, dopo un lungo periodo torneranno sottozero. Ventilazione ancora dai quadranti orientali.

Tendenza nel lungo termine

Fino a metà settimana il cielo sul vicentino sarà pressoché sereno grazie all’alta pressione che andrà posizionarsi sul centro Europa. Questo però determinerà un continuo afflusso di correnti fredde nord orientali verso il nord Italia. Saranno quindi diffuse le gelate notturne a bassa quota.