MotoGP, Qatar: nelle prequalifiche è Morbidelli il più veloce, poi Bagnaia e Marquez

, in vista di qualifiche, Sprint Race e gara, sono andate in scena delleAlla fine ad avere la meglio èproprio all’ultimo giro. L’italiano della VR46 si piazza così davanti alle due factory con Marc Marquez terzo. Alle loro spalle: Di Giannantonio e Alex Marquez. Mentre Jorge Martin, al rientro, non rischia e chiude solo in ventesima posizione.

Bene “Diggia”. Di Giannantonio infatti si prende il quarto crono davanti ad Alex Marquez, il quale, dal canto suo, non trova il giro nei momenti decisivi. Bel guizzo anche di Quartararo, Acosta e Viñales, ovvero: i primi piloti con una moto non targata Ducati. Li troviamo in sesta, settima e ottava posizione. Come detto Martin, al rientro in pista dopo l’infortunio, lavora soprattutto sull’elettronica nella fase centrale della sessione. Il campione del mondo non rischia, preferisce chiudere al 20esimo posto.

Questi pertanto i qualificati al Q2. Al termine dei 60 minuti di prequalifiche in Qatar ecco i nomi dei primi dieci piloti che sabato 12 aprile si giocheranno la pole direttamente dal Q2: Morbidelli (Ita/VR46-Ducati) 1’50”830, Bagnaia (Ita/Ducati) a 0”145, M. Marquez (Spa/Ducati) a 0”167, Di Giannantonio (Ita/VR46-Ducati) a 0”299, A. Marquez (Spa/Ducati Gresini) a 0”406, Quartararo (Fra/Yamaha) a 0”463, Acosta (Spa/Ktm) a 0”561, Viñales (Spa/ Ktm Tech3) a 0”625, Aldeguer (Spa/Ducati Gresini) a 0”785, Zarco (Fra/Honda Lcr) a 0”806.

I centauri eliminati. Partiranno dal Q1, per contendersi l’accesso al Q2 e giocarsi la pole: Rins (Yamaha), Marini (Honda), Mir (Honda), Binder (Ktm), Ogura (Aprilia Trackhouse), Bastianini (Ktm Tech3), Miller (Yamaha Pramac), R. Fernandez (Aprilia Trackhouse), Bezzecchi (Aprilia), Martin (Aprilia), A. Fernandez (Yamaha Pramac), Chantra (Honda Lcr). Qualifiche in programma alle 14.40 ora italiana, la Sprint Race invece è prevista alle 19.