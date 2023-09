Sull’addio del passaggio a livello di Via dell’Industria, Cioni avverte: ‘Rfi spieghi in Consiglio’

Sarà certo uno dei grandi temi della campagna elettorale ormai sempre più vicina quello del futuro ‘ferroviario’ di Schio, tra ipotesi progettuali e desiderata di amministratori e categorie coinvolte. A intervenire in questo caso sull’annoso problema dell’eliminazione del passaggio a livello di via dell’Industria, è il consigliere comunale di SchioCittà Capoluogo e dirigente provinciale di Fratelli d’Italia Alex Cioni, che preso carta e penna ha chiesto un’audizione dei tecnici di RFI in consiglio comunale, spiegando che si tratta di “un passaggio doveroso per condividere in maniera trasparente con la città, e nella sua sede più rappresentativa, lo stato dell’arte dell’intera questione”.

Con l’interrogazione al sindaco, che sarà dibattuta lunedì 25 settembre, il consigliere elenca i 7 progetti di superamento del passaggio a livello sul tavolo di RFI: “Sostanzialmente – precisa Cioni – questi progetti hanno ricevuto parere negativo dagli stessi tecnici delle ferrovie, escluso il sottopasso ciclopedonale che prevede però la chiusura di via dell’Industria al traffico veicolare”.

E durante la medesima seduta del Consiglio, andrà in discussione l’ordine del giorno del centrosinistra finalizzato a impegnare la Giunta Orsi ad una soluzione che conservi la stazione in centro: “E’ un obiettivo senz’altro apprezzabile – rimarca Cioni – prima però bisogna capire se tecnicamente esistono progetti realizzabili per risolvere il problema del passaggio a livello, altrimenti rischiamo di scivolare in una discussione da campagna elettorale e quindi autoreferenziale. Dopo anni di parole – incalza ancora l’esponente di FdI – è arrivato il momento di entrare concretamente nel vivo della questione confrontandoci direttamente sugli aspetti di natura tecnica con chi sarà chiamato a prendere una decisione definitiva sul da farsi. Dopodiché, come rappresentanti politici eletti, non possiamo esimerci dall’aprire un confronto franco con la città e in particolare con i residenti di S. Croce che si affacciano ai binari: farlo in consiglio comunale è, a mio avviso, il passaggio più corretto”.

Attenzione anche alla proposta di interramento dei binari, per la quale il consigliere del partito di Giorgia Meloni ha proposto la convocazione – in sede di capigruppo – dell’architetto scledense che ha ideato il progetto, Vittorino Parise: “Benchè sia un’idea che non è nei piani attuali di RFI, si tratta comunque di un progetto interessante che in questa fase abbiamo il dovere di esaminare per capire se può essere inserito tra i 7 già valutati dall’azienda pubblica” – conclude Cioni.