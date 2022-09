Supercoppa basket femminile, il Famila vince la semifinale : 81-72 al Lucca, ora Bologna

In Sardegna il Famila Basket Schio si scrolla di dosso un po’ di ruggine e fa suo il primo vero appuntamento ufficiale della stagione con un trofeo in palio: vittoria sulla Gem Gas Lucca con il punteggio finale di 81-72 e stasera alle 18 in palio la Supercoppa Italiana 2022 di basket femminile.

Final Four che apre la stagione cestistica rosa in corso ad Alghero, con le orange di coach Dikaioulakos smaniose di mettere le manone sulla Supercoppa già oggi, Virtus Bologna – già avversarie delle vicentine nella final scudetto di 4 mesi fa – permettendo. Le felsinee dalle “V” nere, infatti, hanno sfoderato una prova assai brillante nell’altra semifinale di ieri, strapazzando le siciliane del Passalacqua Ragusa con uno score eloquente di 99-62.

Le arancioni del patron di Unicomm Marcello Cestaro puntano ad azzeccare il “13”, o meglio il 13° trofeo di questa competizione riservata alle migliori delle stagione chiusa scorsa. Non sarà impresa facile, nonostante i crediti da squadra favorita spettino al quintetto campione d’Italia in carica. Da mettere in conto la fatica accumulata in una semifinale ben più tirata di quanto mostri il +9 del display finale, contro le toscane sempre avvinghiate a Ndour e compagne fino a due terzi gara, con la “centro” di ruolo a trainare il Famila Schio verso il successo grazie a 25 punti e 9 rimbalzi. Il punteggio con i parziali dei quarti di gioco: 81-72 (23-20, 42-40, 67-52).

A caldo il commento del tecnico greco alla seconda stagione al timone del team chiamato a migliorarsi in vista della palla a spicchi contesa con la Virtus Bologna. “La prima partita della stagione è sempre la più strana – spiega Georgios Dikaioulakos -. Non importa quante amichevoli tu abbia giocato, qui entra in gioco lo stress perché le giocatrici sanno di non avere ancora il giusto ritmo. E questo aspetto è stato evidente soprattutto su di noi stasera avendo giocato con continui alti e bassi. Per noi è molto importante vincere le partite partendo dalla difesa perché in attacco il talento non ci manca di certo”.

Diretta streaming gratuita sul sito LBFTV, in chiaro su MS Channel (814 SKY) o al Circolo Cattolico di Magrè per tutti i tifosi orange.