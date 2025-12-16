Tari, l’avviso di Ava è in ritardo. E il Comune corre ai ripari

Nei giorni scorsi non sono mancate le lamentele, anche via social, per il mancato arrivo dell’avviso di pagamento della TARI a Schio, la cui scadenza era fissata per oggi, martedì 16 dicembre.

E a chiarire la situazione, al fotofinish, è intervenuto proprio il comune della città alto vicentina, che ha informato come alcuni cittadini potrebbero non aver ancora ricevuto l’avviso da parte di Alto Vicentino Ambiente (AVA). Per questo motivo, considerata l’imminente scadenza, è stato stabilito che il pagamento potrà essere effettuato entro il 31 dicembre 2025 senza applicazione di sanzioni né interessi, proprio per consentire a tutti di regolarizzare la propria posizione. Chi avesse necessità di ottenere un duplicato dell’avviso di pagamento può farlo attraverso diverse modalità: accedendo tramite SPID allo Sportello Online sul sito di Alto Vicentino Ambiente per scaricare direttamente l’avviso; contattando il Numero Verde 800 189 777 per richiedere l’invio del duplicato via e-mail (è necessario il Codice Utente riportato nei precedenti avvisi); oppure recandosi agli Sportelli TARI di AVA, su prenotazione o negli orari di accesso libero, per richiedere la stampa del duplicato.

L’amministrazione comunale invita, inoltre, i cittadini a verificare la propria situazione e a utilizzare i canali messi a disposizione, così da evitare disguidi e garantire il corretto adempimento del pagamento. Un episodio nato da un probabile disservizio postale che ha acceso il dibattito, ma che trova ora una soluzione pratica e rassicurante, con la certezza che nessuno sarà penalizzato. Salvo festeggiare il Capodanno senza aver provveduto.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.