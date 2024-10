Thomas Ceccon “gioca” a Shangai: vince nei 100 stile in Coppa del Mondo vasca corta

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Tappa di Coppa del Mondo vincente per Thomas Ceccon, che in Asia trionfa stavolta non nella gara preferita dei 100 dorso, stessa distanza ma a stile libero, in versione vasca corta nella piscina di Shangai. Quattro tornate sensazionali del siluro acquatico di Magrè, capace di mettere la mano davanti a tutti col brivido, non solo per lo sprint finale di appena 3 centesimi più basso rispetto al primatista mondiale Zhanle Pan, da posizione defilata che è valsa lo scacco matto. Un bel riscatto personale, quello di oggi, oltre ai punti conquistati in funzione Coppa del Mondo, dopo un 5° posto non esaltante ieri nei 100 misti dominati dall’asso di Paris 2024 Marchand.

Nelle batterie di qualificazioni in precedenza, infatti, Ceccon aveva nuotato molto al di sotto delle aspettative e rispetto al crono della finale, rischiando l’esclusione. Un 8° tempo a pari merito con un altro atleta cinese, poi battuto allo spareggio -lo swim-off – accedendo così di alla finale a otto. Poi il jolly giocato dall’imprevedibile Ceccon, che non sente la fatica delle tre fatiche ravvicinate.

Un bel successo quello dei 100 stile libero, che arriva dopo nel ciclo di gare più importanti a chiudere la stagione del nuoto post Olimpiadi. Anche se il tempo (46”32) con cui Ceccon si è imposto sabato rimane più alto di 6 decimi rispetto al suo primato personale (45”72). Un triplo impegno in acqua che ha visto l’eclettico swimmer abbassare di oltre un secondo i tempi dal 47”32 delle batterie al 46”97 dello spareggio per poi ritoccare ancora il crono nell’atto conclusivo, da outsider, con tuffo dall’ottava corsia.

Thomas, che compirà 24 anni il prossimo gennaio, è nato a Thiene ed è cresciuto a Schio, mentre negli ultimi anni ha vissuto a Verona dove si allena in un centro di eccellenza Coni. Di recente si è trasferito in Australia. All’Oriental Sports Center le gare continuano in quella che è la prima gara della World Cup 2024, con già altri italiani sul podio. Nello stesso giorno buon 3° posto di Razzetti nei 200 farfalla.