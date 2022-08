Ore 19.35. Pazzesca staffetta 100×4 mista maschile: medaglia d’oro per l’Italia con Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Matteo Rivolta e Alessandro Miressi che hanno polverizzato gli avversari, staccandoli di ben 3 secondi, seminandoli letteralmente in vasca in una prestazione straordinaria. 3’28”46 per gli azzurri, 3’32”50 la Francia e 3’33”28 l’Austria. Ceccon è entrato in vasca a solo un’ora dal suo oro nei 100 metri dorso.

«Sapevo che avremmo fatto una grande gara – ha spiegato Ceccon alla fine – abbiamo vinto in gara una gara fantastica, è tutto amplificato dal tifo che ci ha accompagnato. E’ stato un grandissimo Europeo e me lo godo fino in fondo».

Per quel che riguarda il medagliere, con 52 podii (19 ori, 19 argenti e 14 bronzi), l’Italia è in testa al medagliere europeo. Seconda la Gran Bretagna con solo 19 medaglie complessive. Quanto alle medaglie di Thomas Ceccon, sono ben 6: 4 ori (nei 50 farfalla, nella staffetta 4×100 stile libero, nei 100 dorso e 4×100 maschile misti) e 2 argenti (50 dorso e staffetta 4×100 misti m/f).

Ore 18.15. E’ Thomas Ceccon il re europeo del dorso! Quarta medaglia per il campione 21enne di Schio a Roma agli Europei, la terza d’oro. Ceccon ha vinto la 100 metri dorso con il tempo di 52″21, davanti al greco Christou e al francese Ndoye.

Il tempo è superiore al suo record, registrato quest’anno ai mondiali di Budapest: 51″60.

“Dovevo solo vincere” dice Ceccon a bordo piscina e vittoria è stata anche nei 100 dorso a Roma dove il vicentino conquista l’oro europeo.

Ceccon è il primo uomo nella storia a conquistare un titolo continentale a farfalla, dorso e stile libero (4×100) e tutti nella stessa edizione. In precedenza un solo nuotatore era stato capace di trionfare sia a dorso che a farfalla in un stesso campionato europeo: il tedesco Thomas Rupprath a Berlino 2002 vince 50 dorso e 100 farfalla.

“Una vera chiusura scintillante per gli Europei di nuoto quella che ci ha regalato

Thomas Ceccon. Un ulteriore contributo alla valanga di medaglie d’oro azzurre che ha

cadenzato questi giorni al Foro Italico. Con orgoglio mi complimento per questa nuova

affermazione di un atleta veneto che ancora una volta ci porta sul tetto d’Europa”.

Così esprime le sue congratulazioni il Presidente della Regione del Veneto per l’oro

riportato dal nuotatore vicentino nei 100 Dorso.

Il governatore si è felicitato anche con l’altra veneta protagonista oggi, Ilaria Cusinato. “Con il suo bronzo nei 200 Farfalla – sottolinea – ha dato un contributo non secondario

all’imponente medagliere degli Azzurri in questi campionati. Anche a lei esprimo le

mie più sentite congratulazioni per il podio raggiunto”.