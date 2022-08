Forte maltempo in arrivo: diramata l’allerta arancione per Prealpi, Pedemontana e pianura centro occidentale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ in arrivo in Veneto, dalla notte, una intensa perturbazione che porterà rovesci, temporali ma anche forti e pericolose raffiche di vento. Per questo dal Centro funzionale decentrato della Protezione Civile regionale arriva un avviso di criticità idrogeologica valido dalle ore 18 di oggi alle 14 di venerdì 19 agosto.

La Pianura Padana e il Veneto, come spiega anche il consulente del Comune di Vicenza Marco Rabito, si troveranno compresi tra un’importante risalita di aria molto calda di matrice subtropicale, che sta interessando l’Italia centro-meridionale e l’intrusione, in seno a questa perturbazione, di masse d’aria più fresca e secca in alta quota. Le perturbazione interesserà tutta la regione con temporali localmente intensi; probabilmente prealpi, zone pedemontane e pianura centro occidentali faranno i conti con quantitativi di pioggia più abbondanti.

Le previsioni meteorologiche indicano da questa sera l’instabilità sarà in aumento a partire dalle zone più occidentali con possibili rovesci e temporali da locali a sparsi in successiva estensione nel corso della notte. Tra giovedì e venerdì pomeriggio tempo instabile, a tratti perturbato, con frequenti precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale con fenomeni a tratti anche diffusi e organizzati; saranno probabili fenomeni intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento, grandinate) e quantitativi di pioggia localmente abbondanti specie tra Prealpi e pianura centro-ovest.

Possibile fase più significativa tra il tardo-pomeriggio sera di giovedì e il primo mattino di venerdì. Dalle ore 18 alle ore 24 del 17 agosto la criticità è da considerarsi gialla per le sole zone Alto Piave, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Adige-Garda e Monti Lessini, e Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige, assente altrove.

I fenomeni più intensi, ed estesi su tutta la Regione, sono attesi a partire dalle ore 00:00 di giovedì 18 agosto e da quel momento in poi la criticità è arancione su tutto il territorio regionale. Visti i fenomeni meteorologici previsti, la criticità idrogeologica attesa è riferita allo scenario per temporali forti.

L’appello del Comune di Vicenza.

In una nota il Comune di Vicenza annuncia che non risulterà trascurabile nemmeno l’eventuale formazione di qualche tromba d’aria. Le forti precipitazioni, collegate all’attività temporalesca, potrebbero inoltre in qualche caso superare dei limiti di intensità puntuale in aree ridotte, tali da produrre allagamenti improvvisi, anche a carico di zone fortemente urbanizzate. E questo non solo quando nella notte e domattina transiterà la prima linea di instabilità, ma anche tra il pomeriggio e la prima parte di venerdì. Per questo l’amministrazione comunale di Vicenza ha allertato la protezione civile e ha invitato i cittadini ad attivarsi per ridurre l’entità dei danni che potrebbero generarsi, evitando di trovarsi in zone esposte durante le fasi temporalesche attive, ricoverando preventivamente i propri beni più delicati o fragili, gli animali domestici, le automobili, le tende da sole e tutte le suppellettili che possano essere rimosse dal vento o danneggiate dalla grandine.

E’ inoltre raccomandabile non scegliere le giornate di giovedì e venerdì per effettuare escursioni in montagna, per campeggiare all’aria aperta o per altre attività che comportino il ritrovarsi all’esterno, privi di possibilità di riparo in tempi rapidi. L’assessorato alla protezione civile monitora l’evolversi della situazione. Aggiornamenti saranno pubblicati sul sito del Comune e sui social network dove l’amministrazione è presente con proprie pagine istituzionali.