Due focolai d’incendio sabato sera tra le contrade. Probabile origine dolosa

I vigili del fuoco saliti da Schio insieme ai volontari della Protezione Civile sabato sera sono stati chiamati all’intervento tra i boschi e i prati sopra Torrebelvicino, per aver ragione di due focolai di fiamme innescatesi all’imbrunire di sabato scorso. I due roghi circoscritti sono stati localizzati sopra di località Asse, nelle vicinanze di contrada Nasieron e contrada Feltrin. Il pronto intervento degli specialisti e le proporzioni contenute del doppio incendio ravvicinato hanno permesso di risolvere la situazione di potenziale pericolo in un paio d’ore, spegnendo le lingue di fuoco e contenendo quindi i danni alla natura intorno. Probabile la natura dolosa, ad opera di qualche piromane tristemente noto e attivo sulle montagne dell’Altovicentino.

Episodi analoghi, anche in questo caso di entità ridotta e quindi controllato dai vigili del fuoco, si era verificato venerdì sera sul Tretto, stavolta in territorio di Schio, tra San Rocco e Santa Caterina. Solo un mese fa un rogo sul Monte Summano rimase a lungo visibile da Schio e dintorni, rendendo necessario un intervento interforze per aver ragione delle fiamme lavorando per tutta la notte per le operazioni successive di bonifica.