Indagine della Procura sulla morte del pensionato colpito da un tronco a Enna

La Procura di Vicenza ha aperto un’inchiesta sulla morte di Moreno Sartore, l’86enne di Torrebelvicino rimasto ferito sabato mattina mentre faceva legna nei boschi di Enna e deceduto poco dopo il trafico infortunio.



L’incidente era avvenuto sabato 23 novembre poco dopo mezzogiorno in contrà Corà: mentre stava tagliando la legna nel bosco con un amico – Claudio Dal Lago, 69enne – Sartore è stato colpito da un tronco, che gli è caduto addosso. Con i due era presente anche il nipote di Sartore. I soccorsi erano stati immediati e sul posto erano intervenuti sia un’ambulanza del Suem 118 che i vigili del fuoco, che lo avevano liberato dal tronco, consentendo le prime cure. Inizialmente l’uomo, che non aveva perso conoscenza, non pareva in pericolo di vita, tanto che il trasporto all’ospedale di Santorso era stato effettuato in codice giallo di media gravità.

Nelle ore successive il quadro clinico si era però velocemente aggravato, fino alla morte. Come riporta Il Giornale di Vicenza, Dal Lago è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo e il sostituto procuratore Hans Roderich Blattner ha disposto che sul corpo dello sfortunato anziano venga effettuata l’autopsia.

Sul posto anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Molto conosciuto a Torrebelvicino e in particolare nella frazione di Enna, Sartore in passato aveva già dovuto fare i conti con una vita non facile, contrassegnata dalla morte precoce di un figlio e dalla disabilità, sempre per un infortunio facendo legna, dell’altro. Questo non gli aveva impedito di essere molto disponibile per la sua comunità, partecipando alla vita di associazioni e comitati del paese.