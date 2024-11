Domani il funerale di Sharma Vishal, il passeggero ventenne morto nello schianto di Brendola

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sarà domani, mercoledì 27 novembre, alle 10 nella sala del Commiato del cimitero maggiore di Padova, l’ultimo saluto a Sharma Vishal, il ragazzo indiano appena ventenne, residente a Sarego, incolpevole vittima del terribile incidente stradale avvenuto domenica 10 novembre a Brendola lungo la Provinciale 500.

Com’è noto, il ragazzo era passeggero a bordo della Volkswagen Scirocco condotta da un amico e connazionale di 24 anni, Vinesh Ratinie: i due stavano andando a una partita di cricket con la loro squadra. L’auto era rimasta coinvolta in un tremendo scontro frontale con una Mercedes station wagon guidata da una 55enne di Cornedo Vicentino: per i due giovani non c’è stato nulla da fare, sono deceduti entrambi.

L’autorità giudiziaria aveva dato fin da subito il nulla osta alla sepoltura rilasciando la salma nella disponibilità dei suoi familiari, che però per fissare la cerimonia funebre in loco hanno dovuto attendere che la mamma del giovane, che vive in India, ottenuti tutti i visti, potesse arrivare in Italia: vi è giunta domenica. Sharma Vishal da un anno e mezzo circa aveva raggiunto il padre e la nonna materna, che vivono nel nostro Paese a Sarego da una decina d’anni, e aveva anche trovato un impiego come magazziniere in una fabbrica di Orgiano. Dopo il rito funebre la salma sarà cremata e le ceneri saranno rimpatriate nel suo Paese natale.

