Passaggio del testimone in consiglio: Emilio Scapin saluta dopo 30 anni di servizio

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Passaggio di testimone in consiglio comunale a Torrebelvicino. Emilio Scapin saluta dopo 30 anni a servizio dei cittadini e lascia il posto a Giovanni Casarotto.

“Ti ringraziamo a nome di tutti i cittadini, anche di coloro che nel tempo hanno avuto momenti di confronto con te – ha commentato il sindaco Emanuele Boscoscuro – Sempre così ligio e rispettoso delle norme, hai cercato di trasmettere questa tua attitudine, nella convinzione che il rispetto delle regole, ma ancor più delle persone, rappresenti la base fondamentale per una convivenza giusta e serena”.

La surroga del consigliere ha coinciso con l’apertura della seduta di ieri, lunedì 16 febbraio.

L’impegno di Scapin in comune era iniziato nel 1995 come consigliere di minoranza, poi dal 2014 di maggioranza, quindi come assessore e vicesindaco dopo l’improvvisa scomparsa di Leone Battilotti. Per decenni parte attiva e autentica anima promotrice nella commissione statuto e regolamenti.

L’amministrazione comunale ha voluto sottolineare i numerosi risultati raggiunti grazie al suo impegno: il contributo alla formazione degli ispettori ambientali e, soprattutto la costituzione delle consulte di frazione, istituite su sua convinta spinta.

“Un’iniziativa che rappresenta perfettamente il suo modo di intendere il servizio alla comunità valorizzando il locale, favorendo la partecipazione diretta dei cittadini e inserendo tutto in un contesto collegiale, corretto e costruttivo nei rapporti con l’amministrazione”, è il commento che arriva dal Comune.

“Emilio Scapin continuerà il suo impegno come ispettore ambientale del comune, garantendoci ancora, grazie al suo incessante impegno, strade e valli pulite”, ha concluso Boscoscuro, che ha poi dato il benvenuto al neo consigliere Giovanni Casarotto, ex componente del consiglio pastorale e noto imprenditore, oggi in pensione.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.