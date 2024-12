Pioggia intensa e raffiche di vento nella notte. Piante cadute in strada in più località

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Qualcuno tra i più previdenti tra i pendolari che ogni mattina di buon’ora lascia le località di media montagna verso la pianura si è caricato una motosega in macchina, presagendo i possibili problemi di viabilità conseguenti alla breve ma intensa ondata di maltempo della notte appena trascorsa.

Piante sradicate dalle raffiche di vento, in particolare, le cui immagini sono apparse come da prassi sui social media poche ore dopo, con tecnici comunali allertati e in qualche caso anche qualche cittadino a rimboccarsi le maniche per spostare, dove possibile, rami o piante o altri detriti finiti sulle carreggiate.

Tra i luoghi segnalati i versanti di strada che portano a Enna, frazione di Torrebelvicino, e in località “Soglio” e “Ponte Croce” verso Valli del Pasubio. In seguito al nubifragio nelle prime ore notturne di venerdì non si avrebbero notizie di allagamenti. Come da previsioni, monti imbiancati tra Piccole Dolomiti e gli altri rilievi di confine tra le regioni del Veneto e Trentino, con spruzzate di bianco anche nelle colline.

Immagini ricavate da gruppi Facebook (autrice Elisa Polato)