Maltempo, al via i lavori contro gli allagamenti a nord: “Presto le progettazioni per due bacini”

Hanno preso il via ieri i lavori di potenziamento della rete di smaltimento delle acque meteoriche nella zona industriale nord di Schio, finalizzati a risolvere le criticità legate agli allagamenti che si verificano in occasione di eventi meteorici intensi, in particolare nella parte alta di via Veneto e nelle aree limitrofe al confine con il comune di Santorso.

L’intervento prevede l’adeguamento della condotta di scarico delle acque meteoriche in corrispondenza del canale di raccolta ex complesso Lanerossi, nei pressi di via Luigi Dalla Via, e rappresenta il primo stralcio funzionale di un’opera più ampia di revisione e potenziamento dell’intero sistema di drenaggio dell’area. Nel dettaglio, i lavori consisteranno nella posa di una nuova condotta in calcestruzzo del diametro di 1 metro per una lunghezza di circa 190 metri in via Veneto (settore nord), dotata di 5 pozzetti prefabbricati e 18 caditoie ad alta capacità di raccolta. L’intervento comprende anche il collegamento provvisorio alla rete fognaria mista di Viacqua e il ripristino della condotta ammalorata in calcestruzzo in via Luigi Dalla Via.

L’appalto, affidato alla ditta Agostini Giampietro srl di Arsiero, ha un valore complessivo di 500mila euro: di questi, circa 350mila euro sono destinati ai lavori di posa e asfaltatura. La durata complessiva del cantiere è prevista essere di circa cinque mesi, ma solo due interesseranno direttamente via Veneto. Per ridurre al minimo l’impatto sulla viabilità, l’inizio dei lavori è stato pianificato nel periodo estivo, quando l’attività nella zona industriale è meno intensa: “I lavori si inseriscono nel disegno volto alla prevenzione dei rischi idraulici – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici, Giorgio Marchioro – con una visione a lungo termine ed una pianificazione puntuale. Ci tengo a precisare che si tratta di un’azione resa possibile grazie ad un contributo del Ministero dell’Interno per opere pubbliche di messa in sicurezza ottenuto attraverso un bando di inizio 2024, precedente gli eventi calamitosi del maggio 2024.

L’opera riguarderà la zona industriale nord, dove si concentrano attività produttive e un’intensa circolazione veicolare e comporterà un intervento strutturale sulla rete di smaltimento delle acque che contribuirà a prevenire i disagi, i danni e le situazioni critiche che si sono già verificate in passato. Nel frattempo, sono in fase di affidamento anche la progettazione del Bacino Aste e di un ulteriore bacino nel quartiere SS. Trinità”. A livello viario, durante la prima fase, via Veneto sarà a senso unico da Santorso verso viale dell’Industria, nel tratto tra via delle Prese e via Liguria. Il traffico in direzione opposta sarà deviato su via Liguria, via Emilia Romagna e via delle Prese. Successivamente, i lavori interesseranno via Liguria, che sarà regolamentata a senso unico verso via Emilia Romagna, per un breve tratto a ridosso di via Veneto.

