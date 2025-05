Maltempo: piante cadute, allagamenti e qualche scarico di sassi anche nel vicentino

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La giornata di pioggia intensa ha provocato leggeri danni anche nel vicentino, per fortuna in modo contenuto. Gli interventi dei vigili del fuoco (meno di dieci, al momento), nel pomeriggio hanno riguardato piante cadute nella fascia pedemontana e in particolare a Molvena, Pianezze, Fara Vicentino e Mussolente. Segnalati qua e là alcuni allagamenti, mentre uno scarico di pietrisco ha invaso la strada a Gomarolo di Conco: qui sono intervenuti gli operatori di Vi.Abilità.

Diffusi, poi, gli allagamenti di campi, mentre a Piovene Rocchette e precisamente in via Grumello è è saltato un tombino. Posina, Lusiana e Santorso-Piovene (monte Summano) sono le zone dove oggi è piovuto maggiormente (oltre 70mm). Scarichi di sassi anche a Carrè sotto le colline delle Bregonze: in via prudenziale è stata temporaneamente chiusa al transito un tratto di via Tavani a causa di un dissesto del manto stradale, il Comune ha aperto il Coc e la protezione civile sta monitorando il territorio.

Più grave la situazione in altre zone del Veneto: nel pomeriggio, a Pederobba (Treviso) il vento ha provocato danni alla casa degli alpini, divelti alberi e cartelli. A Ponte di Piave e Salgareda (sempre nel trevigiano), dove oggi sono caduti quasi 100 mm di pioggia, si segnalano numerosi allagamenti.

1 di 3

L’allerta meteo

Le previsioni meteo indicano fino al primo mattino di venerdì frequenti precipitazioni anche a carattere di rovescio e temporale, più diffuse e consistenti sulle zone centro-settentrionali, sparse e intermittenti sulla pianura centro-meridionale. Possibili locali rovesci/temporali intensi; probabili locali massimi anche abbondanti specie tra Prealpi e Pedemontana nonché in occasione dei rovesci più intensi e ripetuti.

Alla luce di tali previsioni, i Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile ha emesso un avviso di criticità idrogeologica e idraulica valido dalle 14 di oggi giovedì 22 maggio alle 8 di domani venerdì 23. E’ decretato lo stato di attenzione (allerta gialla) per criticità idrogeologica per temporali per i bacini: VENE-H (Piave Pedemontano), VENE-B (Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone), VENE-C (Adige-Garda e Monti Lessini), VENE-D ( Po,Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige), VENE-E (Basso Brenta -Bacchiglione), VENE-F (Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna) e VENE-G (Livenza, Lemene e Tagliamento). È inoltre decretata la fase di attenzione (allerta gialla) per criticità idrogeologica per i bacini di Piave Pedemontano e di Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone.

Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.