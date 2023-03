Tra crisi climatica e futuri progetti, acqua a convegno

Sarà l’acqua, ormai ricchezza sempre più fondamentale benché solo negli ultimi tempi rivalutata anche alla luce della situazione climatica contingente, la protagonista di un doppio appuntamento a Schio.

Il primo programmato per stasera a Giavenale con inizio alle 20.30 presso il Centro Civico di Via Sorelle Boschetti, è organizzato dai Circoli dell’Alto Vicentino del Partito Democratico: a moderare il dibattito dal titolo emblematico “Acqua ,teniamola qui“, la consigliera comunale scledense Valeria Grazian. Ospiti ‘tecnici’ il già Direttore Centro Idrico Novoledo Lorenzo Altissimo, il direttore della direzione Innovazione e Sperimentazione di Veneto Agricoltura Giustino Mezzalira e il Presidente Consorzio bonifica Alta pianura Veneta Silvio Parise. Interlocuzione politica invece affidata al Sindaco di Santorso, Franco Balzi, ed a il Sindaco di Marano Vicentino Marco Guzzonato, presenti insieme al consigliere di minoranza in quota PD nel consiglio comunale di Schio, Giovanni Battistella.

“L’acqua è buona, se la trattiamo bene – commenta il coordinatore dem Gigi Copiello nella conferenza stampa di presentazione. Ci sono importanti risorse, soprattutto europee.

Mettiamo in campo le migliori energie della società e della politica: è qui la differenza. Purtroppo nella politica locale, vediamo iniziative di tamponamento e di manutenzione, ma qui la sfida è epocale e servono interventi strutturali”.

Non dissimile l’approccio invece di Confindustria Alto Vicentino che organizza per domani 22 marzo ore 17.30, presso la sede di scledense Via Lago di Lugano l’evento “Acqua, oro del passato, del presente e del futuro. La gestione del Servizio Idrico Integrato: competenze, responsabilità e sfide nella tutela della risorsa idrica”. Dal palco prenderanno parola, con focus su progetti innovativi, politiche pubbliche e interventi che mirano all’ottimizzazione dei servizi idrici, Silvia Marta, Presidente del Raggruppamento Alto Vicentino di Confindustria Vicenza, Valter Orsi, Sindaco di Schio, e, per Viacqua, il presidente Giuseppe Castaman, il Direttore Generale Alberto Piccoli e il Responsabile Ricerca, Innovazione e Sostenibilità Paolo Ronco.