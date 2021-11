Trasporto pubblico locale: dal 1° novembre Conam assorbita da La Linea. Tutte le novità

(Quello che segue è un articolo redatto all’interno delle attività del laboratorio “Cittadini Giornalisti Digitali” del progetto AVATAR – Alto Vicentino, che punta allo sviluppo della cultura digitale e di nuovi servizi tecnologici per cittadini, imprese, enti e pubblica amministrazione nell’alto vicentino) *

Novità nel trasporto pubblico locale. Dal 1 novembre scorso la Conam, dal 1999 società di trasporto pubblico locale operante nel servizio urbano di Schio, Marano e Torrebelvicino, è stata incorporata al 100% da La Linea spa, con sede a Marghera.

L’accorpamento era già iniziato nel 2017, ma rimanendo partecipazione al 50% a Conam e 50% a La Linea spa, portando comunque già una prima ventata di novità, ad esempio l’acquisizione di due nuovi autobus a metano e un nuovo pulmino, resi operativi nel febbraio 2019, nonché il più recente autobus totalmente elettrico inaugurato ed entrato in funzione lo scorso 31 maggio.

“Questa operazione – dichiara Massimo Fiorese amministratore delegato – permetterà così di continuare l’opera di modernizzazione del parco mezzi; nel 2022 arriveranno ulteriori 2 nuovi autobus, completando la sostituzione di tutti i mezzi oramai obsoleti, consentendo così anche di avere un veicolo di riserva più nuovo e funzionale”. La Linea subentra ora di pieno diritto e senza soluzione di continuità in tutto il patrimonio di Conam ed in tutte le sue ragioni, azioni e diritti, così come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura.

“Altra novità – continua l’a.d. Fiorese – è che dallo scorso settembre sono in vigore le nuove tessere plastificate per gli abbonamenti, al costo di 10 euro, che vanno a sostituire le vecchie tessere in cartoncino; inoltre è stata avviata l’attività di bigliettazione elettronica, permettendo di proseguire nel percorso graduale d’integrazione con gli altri operatori della provincia. Sarà, quindi, possibile richiedere la tessera ed effettuare l’acquisto ed i rinnovi degli abbonamenti solamente online tramite il sito autoservizicapozzo.it. I biglietti di corsa semplice potranno essere acquistati direttamente in autobus, facendone richiesta all’autista. Per quanto riguarda i costi, oltre alla tessera, non vi sono variazioni riguardanti biglietti ed abbonamenti, ma ricordiamo – conclude Fiorese – che questi ultimi, come pure gli orari, sono decisi dal Comune di Schio”.



Le corse che sono state aggiornate dal 1 novembre sono le seguenti:

LINEA C Schio-zona industriale-Marano

Corsa C4 anticipata la partenza da Schio auostazione alle ore 07.06 con passaggio in piazzetta S.Maria di Marano alle ore 07.25

LINEA D Schio-Magrè-Ca trenta

Corsa D8 avrà partenza da Schio autostazione alle ore 16.20 e , solamente , il Lunedì farà il passaggio per il centro studi

LINEA A PARI Schio-Poleo-Torrebelvicino-Schio

CORSA A18 anticipata di 5 minuti con partenza ore 16.30 anziché alle ore 16.35

LINEA A DISPARI Schio-Torrebelvicino-Poleo-Schio

Nuova Corsa A19 (ridotta Schio-Poleo) con partenza Ora 15.13

Corsa A21 (ridotta Schio-Poleo) avrà partenza ore 16.00 anziché ore 15.55 in modo da garantire la coincidenza con l’arrivo del treno a Schio proveniente da Vicenza.

*Enrico Miloro – CGD Progetto Avatar