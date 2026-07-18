Truffa dello “spoofing”: imprenditore raggirato per migliaia di euro. Una denuncia

Una sofisticata truffa informatica, basata sulla tecnica dello “spoofing” (la manipolazione dell’identità del chiamante), è stata smascherata dai Carabinieri della Stazione di Schio. Al termine di una complessa attività investigativa, i militari hanno denunciato in stato di libertà una donna di 54 anni, residente in provincia di Avellino, ritenuta responsabile del raggiro.

La dinamica del raggiro

I fatti risalgono allo scorso mese di maggio. La vittima, un imprenditore scledense, è stata presa di mira con una strategia ben orchestrata. Tutto è iniziato con un sms, apparentemente inviato da una società di servizi di pagamento, che avvisava l’uomo di presunte anomalie riscontrate sul proprio conto corrente.

Poco dopo, il primo contatto è stato seguito da una telefonata: all’altro capo del filo, alcuni interlocutori si sono qualificati come agenti della Polizia Postale. Facendo leva sulla preoccupazione dell’imprenditore per una presunta operazione fraudolenta in corso sul conto aziendale, i truffatori lo hanno convinto ad accedere rapidamente all’applicazione bancaria e a disporre un bonifico istantaneo di alcune migliaia di euro verso un conto che definivano “sicuro”. In realtà, il denaro è finito direttamente nelle mani della donna poi identificata e denunciata dai Carabinieri.

L’avvertimento dell’Arma

Dopo l’ennesimo raggiro, i militari dell’Arma tornano a sensibilizzare nuovamente la cittadinanza sulle insidie del web: forze dell’ordine e istituti di credito, ricordano i militari, non richiedono mai telefonicamente codici di accesso, password o Pin, né sollecitano bonifici o trasferimenti di denaro con la scusa di “mettere al sicuro” i risparmi. Il consiglio, in caso di ricezione di messaggi o telefonate sospette, è quello di non cliccare su alcun link, non fornire dati personali e contattare direttamente i canali ufficiali della propria banca o il numero di emergenza 112.

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