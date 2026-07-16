Truffa e rapina un’anziana fingendosi un carabiniere: 46enne arrestato a Viareggio

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si era rifugiato in una frazione di Viareggio, forse nella convinzione di essere al sicuro. Ma la lontananza dal luogo del suo misfatto non è bastata a consentirgli di farla franca. A finire in manette, ad opera del Commissariato locale, un 46enne di origini napoletane, accusato per una rapina impropria da lui commessa a Vicenza un mese fa nei confronti di una donna di 79 anni.

L’operazione della Polizia di Stato, scattata nelle prime ore di ieri mercoledì 15 luglio, è arrivata al termine di una capillare attività d’indagine condotta dalla Squadra Mobile della Questura berica. Dalla ricostruzione dell’accaduto, l’uomo, sfruttando la tecnica del “falso carabiniere“, ha raggirato l’anziana vittima inducendola ad aprirgli la porta. È a questo punto che il 46enne si è impossessato di svariati gioielli in oro. Vano il tentativo di opporglisi da parte del marito della donna: il malvivente non ha esitato a spintonarlo con forza per guadagnarsi la fuga ed assicurarsi il bottino.

Grazie al riconoscimento fotografico da parte delle vittime, e in seguito ad accurati accertamenti tecnici, gli agenti toscani hanno provveduto a rintracciare l’uomo e ad eseguire l’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il 46enne è stato dunque condotto presso la Casa Circondariale di Lucca a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.