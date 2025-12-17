Ultime novità e idee regalo last minute per Natale: le proposte di Arredamenti Rossi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Manca sempre meno a Natale. Poco più di una settimana, per l’esattezza. E puntualmente, come ogni anno, parte frenetica un’attività alla quale, con buona probabilità, si dedicheranno in molti: la caccia ai regali dell’ultimo minuto. In tale circostanza, il timore è quello di non riuscire a trovare per tempo qualcosa da mettere sotto l’albero. Ma chi l’ha detto che non si possa trascorrere un bel giorno di Natale anche senza avere un regalo da stringere nella mano proprio il 25 dicembre? La giornata potrà essere allietata, magari, dalla consapevolezza di aver dato il via ad un progetto di cui beneficerà, nel prossimo futuro, l’intera famiglia. È, questa, la filosofia di Arredamenti Rossi.

Qualche interessante idea regalo la si può pescare dal loro catalogo delle novità. Le quali, spiega Gaetano Rossi ai microfoni di Radio Eco Vicentino, “sono anche eclatanti, in alcuni casi. Però, a volte, risiedono nella cura per i dettagli. Sono questi ultimi a fare la differenza”. Detto ciò, si può pensare ad un presente per chi ha gatti o cani: “Oggi il 60% delle famiglie ha un animale domestico – spiega -. Finalmente, per tutte loro, abbiamo il tessuto che consente di accogliere gatti e cani senza che i divani vengano rovinati. È più compatto di altri tessuti, oltre che molto morbido. Nonché facile da pulire”.



Un’altra idea può riguardare la cappa dentro il piano cottura. Per la quale, continua Gaetano nella chiacchierata per la rubrica “StartUp“, “oggi esistono dei filtri di ricircolo dell’aria, lavabili, che hanno una durata di un anno. Grazie ad essi si può rigenerare l’aria interna all’abitazione. Non va dimenticato – sottolinea – che l’ambiente più inquinato in assoluto è l’interno della casa”.

Ci si può lasciar ispirare anche dai consigli relativi agli sgabuzzini (“bisogna sapere cosa volerci mettere e organizzare lo spazio adeguatamente”) oppure all’illuminazione (“dobbiamo dimenticarci il lampadario fine a se stesso, ormai è integrato nella progettazione degli ambienti”). Quel che conta alla fine, in un contesto di crescente progettazione delle spese, è dimostrare accortezza: “Facciamo magari un solo regalo, ma fatto bene. Che sia un mobile, o anche qualcos’altro. Puntiamo a qualcosa di veramente sostanzioso per la famiglia. Un progetto di Natale valido per tutto l’anno”.

