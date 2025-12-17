Fine anno in festival per l’Istituto Musicale. Tanti i progetti sociali, per tutte le età

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Giovani talenti e la valorizzazione del patrimonio culturale del territorio: è con queste due parol3 d’ordine che dal 27 al 30 dicembre Thiene ospita la prima edizione del festival di musica da camera “Thiene: il suono del domani”, una rassegna concertistica promossa e organizzata dall’Istituto Musicale Città di Thiene grazie al finanziamento ottenuto partecipando al bando della Regione Veneto per la realizzazione di festival minori.

Dichiara l’assessore Anna Maria Savio: “Questo festival conferma dell’intenso lavoro e dell’alta professionalità che sta distinguendo l’Istituto Musicale in un’ottica di apertura alle realtà associative e di attenzione ai giovani talenti emergenti. Si vede così realizzata la vocazione dell’Istituto in questo nuovo corso che lo conferma centro propulsore dell’attività musicale del territorio. Sta emergendo questo nuovo ruolo strategico che potrà diffondere la musica in tutte le sue dimensioni e inclinazioni in un’offerta che non esclude nessuno”.

La rassegna si terrà in luoghi simbolo della città, tra cui Villa Fabris, l’Auditorium Fonato e l’Istituto Musicale stesso. Oltre ai concerti, il programma prevede conferenze, laboratori e presentazioni, realizzati grazie alle giovani professionalità presenti in Istituto. I protagonisti dei concerti saranno docenti under 35 della scuola ed ensemble già affermati nel panorama internazionale. La direzione artistica è affidata al maestro Nicolò Andriolo, che dell’Istituto Musicale è il direttore.

Il programma

Nel dettaglio, il festival prevede sabato 27 dicembre a Vila Fabris alle ore 18 il Laboratorio di presentazione degli strumenti e dei docenti dell’Istituto Musicale e alle 20.30 Echi dal Sudamerica con il Duo Ninfea (Giulia Conte, violino e Sofia Carbonara, chitarra) con musiche di Machado, Pujol e Piazzolla.

Domenica 28 dicembre all’Auditorium Fonato alle ore 20.30 si terrà la presentazione del disco Sequenze dell’Ensemble Neuma a cura di Benedetta Ceron e alle 21 il concerto La settima arte proposto dal Quintetto Neuma (Giacomo Barone al flauto, Nicola Zampis all’oboe, Nicolò Andriolo al clarinetto, Giulia Leonardi al corno e Matteo dal Toso al fagotto) con musiche di Rota e Morricone.

Lunedì 29 dicembre all’Istituto Musicale alle ore 20.30 Paysages Sonores vedrà l’esibizione dell’Aurum Duo (M. A. Sartore al flauto/ottavino e M. Dal Toso, pianoforte) con musiche di Gaubert e Damarè.

Martedì 30 dicembre all’Istituto Musicale alle ore 20.30 il pubblico potrà applaudire Richiamo dal Nord con Piano ConTacto (Mattia Maculan e Matteo Dal Toso al pianoforte) con musiche di Grieg e Tchaikovsky.

Il Festival si caratterizza per la sua spiccata declinazione sociale e inclusiva, che riflette il nuovo indirizzo dell’Istituto Musicale. Gli appuntamenti saranno a ingresso libero, con la proposta di un’offerta responsabile: l’incasso sarà interamente devoluto al Progetto Aurora, che garantisce la possibilità di studiare musica a bambini provenienti da famiglie in difficoltà economiche. Il festival è supportato da una rete che coinvolge l’Università Adulti e Anziani di Thiene, lo Sportello Donna, Età Serena, la Rete delle Biblioteche Vicentine e Villa Fabris.

I progetti innovativi dell’Istituto Musicale Città di Thiene

Con quasi 300 iscritti e una trentina di insegnanti, dopo il cambio di passo non indolore dello scorso anno, l’Istituto Musicale Città di Thiene si conferma una realtà significativa a Thiene. Oltre alla normale attività di una scuola di musica, il “plus” è la promozione di una serie di progetti formativi che rispecchiano la visione inclusiva e sociale, in co-progettazione con il Comune di Thiene, per una presenza diffusa sul territorio grazie anche alla collaborazione con l’Università Adulti Anziani, l’Istituto Comprensivo e l’Opera Immacolata Concezione di Thiene. Si tratta di iniziative sono rivolte a bambini e anziani: sono una fondamentale occasione di avvicinamento al mondo musicale in modo dolce e graduale con una massima valorizzazione dell’aspetto sociale e aggregativo.

Il Progetto Aurora. Garantisce lezioni e, in alcuni casi, strumenti musicali gratuiti a studenti e studentesse in difficoltà economica. In alcuni casi è previsto l’acquisto dello strumento musicale da parte della scuola con successivo prestito gratuito all’allievo.

Il tempo perfetto. È un laboratorio corale specificamente destinato agli over 60, realizzato in partnership strategica con l’Università di Adulti e Anziani di Thiene. Il progetto, articolato in cicli modulari da dieci lezioni ciascuno, non fornisce solo tecnica vocale, ma anche un’esperienza che favorisce l’interazione, combatte l’isolamento e stimola le capacità cognitive attraverso la musica. L’obiettivo è diffondere la pratica della tradizione corale in un contesto accogliente e non competitivo, rivolgendosi a chiunque sia appassionato di canto, indipendentemente dal livello di esperienza pregresso. Il repertorio è vario e privilegia il canto a più voci come strumento per sviluppare l’ascolto reciproco e il senso di armonia di gruppo.

Music 4 All. È un laboratorio inclusivo per persone con diverse abilità di tutte le fasce d’età con l’uso di strumenti elettronici e software di produzione musicale a cura di Matteo Scapin in cui sarà possibile sperimentare in libertà strumenti musicali elettronici, software di produzione musicale e tecniche di registrazione. Matteo Scapin è musicista, produttore e specialista in produzione musicale assistita ed inclusiva.

Esperienze musicali e sensoriali inclusive per la terza età. Gli utenti sono gli ospiti del Centro Residenziale Guido Negri si propone di coniugare benessere, socializzazione e stimolazione sensoriale attraverso un percorso strutturato e inclusivo. L’iniziativa sarà coordinata da Matteo Scapin, insegnante di musica con consolidata esperienza nell’ambito delle pratiche partecipative e dell’inclusione socio-educativa. Le attività si svolgeranno in piccoli gruppi di massimo dieci partecipanti, con incontri settimanali della durata di un’ora. Il programma prevede l’utilizzo di strumenti musicali accessibili, sia digitali che tattili, selezionati per garantire un coinvolgimento attivo anche da parte di persone con limitate abilità motorie o cognitive. Ogni partecipante sarà incoraggiato a esplorare la propria espressività. Il progetto ambisce a generare benefici concreti sul piano psico-fisico e relazionale.

Girotondo di suoni. Sarà un viaggio sonoro pensato per genitori e piccolissimi esploratori, dove la musica diventa il canale più bello per stare insieme e sentirsi bene. L’attività propone giochi di improvvisazione, canzoni, filastrocche e danze per creare un legame ancora più forte, fatto di sorrisi e sguardi d’intesa. Ogni incontro è un’avventura sensoriale, un momento di pura condivisione e divertimento, dove i bambini e genitori scopriranno insieme il mondo dei suoni, creando un’esperienza unica e indimenticabile. Non è richiesta nessuna esperienza musicale: l’importante è la voglia di mettersi in gioco e divertirsi.

Progetti di avvicinamento alla musica nelle scuole elementari. Si tratta di attività di graduale avvicinamento al mondo musicale, condotte in modo dolce e giocoso. È previsto l’utilizzo della voce e dell’ukulele. Il progetto prevede lo svolgimento di 20 lezioni totali della durata di 60 minuti in orario curricolare. È un’attività che opera nella continuità, perciò è flessibile, adattabile perché ideata e dedicata a coprire le diverse classi scolastiche: dalla prima alla quinta elementare. Durante le lezioni i ragazzi impareranno a collaborare con gli altri, potenzieranno l’attenzione e la memoria, stimoleranno un ascolto attivo, svilupperanno una propria capacità espressiva e una propria creatività seguiti dalla competenza dell’educatore musicale nell’ambito della Music Education.

Note d’argento. È un corso di chitarra in piccolo gruppo per ultrasessantenni, per socializzare e mantenere allenata la mente in un ambiente sereno e accogliente.

