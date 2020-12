Un buon Famila perde la prima: ora il match contro Riga

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Non è bastato un buon Famila per impensierire le supercampionesse dell’UMMC Ekaterinburg. Nel pomeriggio di martedì, infatti, il Beretta Famila Schio ha cercato di portare a casa la prima vittoria, ma le favorite russe hanno avuto la meglio per 83-61.

Senza grandi rimpianti, le ragazze di coach Vincent e lo staff Orange hanno avuto modo di rivedere alcuni degli errori nel match precedente, e di preparare al meglio la prossima gara: oggi pomeriggio, ore 17, la possibilità di conquistare i primi due punti contro il TTT Riga (Lettonia). Schio, che ha bisogno della vittoria per sperare di passare il girone, dovrà dare il massimo.

Rispetto a quella di martedì, la partita di oggi è più alla portata delle scledensi, ma bisognerà comunque tenere alta la concentrazione e giocare a ritmi elevati. Riga, che gioca con tante tiratrici e crea spesso scompiglio alle difese avversarie, può essere un’insidia nel cammino del Famila. “Loro sono molto tenaci, dovremo difendere bene e giocare il nostro basket, sarà come una partita secca” ha dichiarato coach Pierre Vincent alla vigilia della sfida. Le lettoni all’esordio sono state beffate sul finale contro Girona, motivo per cui arriveranno alla partita contro Schio con tanta cattiveria.

Sembra facile, ma in Eurolega non bisogna mai dare nulla per scontato. Il Famila, in cerca della prima gioia europea, deve dare il 100%. Palla a due alle 17 allora, aumenta l’attesa per il primo vero momento clou della stagione.