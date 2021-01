Un buon Famila vince di 10: ora il match decisivo contro Girona

Questa sera, il Beretta Famila Schio ha vinto il secondo match della bolla di ritorno di Eurolega: 78-68 sulle lettoni del TTT Riga e, nel complesso, una buona prestazione di squadra.

Nonostante un avvio non semplice (20-20 a fine primo quarto), le Orange hanno avuto vita facile per quasi tutti i 40′. Salvo qualche occasione nel finale, le ospiti non sono mai state in grado di recuperare il gap con le Scledensi. Grazie alle giocate di Gruda, Harmon e Achonwa il Famila ha chiuso la pratica senza troppi rischi; adesso però arriva il test più importante.

Come detto, Schio si appresta a disputare il primo match “da dentro o fuori” del 2021: alle ore 20, sempre al palaRomare, sarà ospite Girona. Le spagnole oggi anno perso 90-83 contro la corazzata Ekaterinburg, quindi domani cercheranno di rifarsi. A dicembre vinse Girona, al tempo “host” della bolla di andata: 85-81 il finale, per cui le Orange dovranno vincere con almeno 5 punti di scarto. Altrimenti verranno eliminate.

Non sarà facile, ma la squadra c’è e la motivazione è tanta: Schio potrà giocarsi la rivincita in casa e dare il massimo per passare ai playoff. Il palaRomare si prepara ad ospitare un match di altissimo livello: sarà spettacolo.