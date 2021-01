Previsioni meteo 22-24/01, pioggia battente e neve dai 6-700 metri. Domina il maltempo

SITUAZIONE GENERALE

Un profondo minimo depressionario di 990 millibar in arrivo dalla Francia, transiterà a sud delle Alpi, attraversando tutta la pianura padana da ovest a est, questo determinerà pesante maltempo sul Vicentino, con pioggia battente e neve copiosa sulle Prealpi.

VENERDI 22 GENNAIO

Nel primo mattino il cielo sul Vicentino si presenterà nuvoloso con piogge diffuse in pianura e neve in montagna oltre i 1.200 metri circa. Ci sarà una pausa dei fenomeni verso metà giornata. Dal pomeriggio arriverà l’impulso perturbato più forte della settimana. Pioggia battente su tutta la pianura, a tratti di forte intensità sulla pedemontana. La neve in montagna cadrà copiosa dai 1.300 metri in lieve calo in tarda serata verso i 1.100 metri . Sono attesi 30-60 millimetri di pioggia e altrettanti cm di neve oltre i 1.500 metri . Temperature in lieve aumento per venti di scirocco.

SABATO 23 GENNAIO

Il minimo depressionario si posizionerà sull’alto Adriatico richiamando aria via via più fredda dai quadranti settentrionali. Mentre in pianura continuerà piovere, sui rilievi la neve sarà in calo verso i 600-700 metri di quota. Fenomeni in esaurimento da metà pomeriggio. Sono attesi altri 15-25 millimetri di pioggia e 20-25 cmdi neve fresca sopra i 1000 metri. Temperature in calo, in pianura estremi compresi tra +4 e +7°.

DOMENICA 24 GENNAIO

Cielo nuvoloso sul Vicentino la mattina, con possibili deboli precipitazioni, nevose oltre i 500 metri. Nel pomeriggio avremo un graduale miglioramento del tempo con parziali schiarite. Temperature ancora in lieve calo.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Per l’inizio della prossima settimana è da attendersi tempo stabile e soleggiato. Tuttavia le temperature minime saranno in flessione con il ritorno delle gelate notturne anche in pianura.