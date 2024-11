Un parziale da incubo di 17-0 condanna il Famila al ko in Francia. Ma il pass è già in tasca

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Seconda sconfitta su tre match lontano da Schio per il Famila, che dopo metà partita in controllo e con discreto tesoretto di margine sulle transalpine del Landes non riesce a tenere il ritmo cedendo di schianto a tre quarti di partita. Punteggio finale di 68-59 che premia le aquitane con il 1° posto nel quartetto del girone A, a pari punti con le orange – 4 successi e 2 ko a testa – ma con scontri diretti a favore per differenza punti (all’andata 64-40 per le scledensi).

Assenti dell’ultim’ora di Juhasz (in panchina per onor di firma) e Dojkic (influenzata), con le alternative a disposizione non certo in serata. Il Beretta Famila Schio ha pagato dazio a una panchina che non contribuisce come sperato sottocanestro, con il Landes invece a mostrare una “coop” di cestiste di livello.

Schio gioca bene nei primi 25’ minuti, mantenendo un vantaggio spesso in doppia cifra, tirando poco ma bene dall’arco (2/4) e trovando con costanza la giocata vicino a canestro soprattutto per una presentissima Andrè. Poi, probabilmente, il fiato del quintetto titolare diventa corto e non è più sufficiente per contrastare l’energia e l’entusiasmo delle padrone di casa che, una volta messa la freccia, non si fermano più. Pesantissimo il parziale di 17 punti a 0, un blackout imperdonabile a livello internazionale, tra terzo e quarto tempo, dopo che le ospiti vicentine avevano maturato un +10 in avvio, con vantaggio dimezzato (29-34) al giro di boa. Poi l’attacco s’inceppa, si segnano solo 25 punti fino alla sirena e non resta che il mesto ritorno in Veneto. In cinque arancioni in doppia cifra, ma le altre quattro entrate in gara ne segnano solo tre, et le jeux sont faits!

IL TABELLINO – Basket Landes – Beretta Famila Schio 68-59

Parziali 12-18, 29-34, 54-47

Basket Landes: Pardon 4, N’diaye ne, Djekoundade 2, Macquet 12, Djaldi-Tabdi 8, Geiselsoder 12, Ewodo 7, Slocum 6, Bussiere 6, Lacan 10, Diallo ne, Treffers 1

Beretta Famila Schio: Juhasz ne, Bestagno 3, Sottana 0, Zanardi 0, Verona 10, Panzera ne, Salaun 15, Crippa 0, Andrè 10, Keys 11, Laksa 10