Un super Famila supera Broni per 101-69: adesso la sosta per le nazionali

Questa sera, presso il palaRomare di Schio, è andato in scena il match tra Famila e Broni: le scledensi hanno vinto per 101 a 69, portando così a casa altri due punti preziosi.

Schio ha dominato la partita sin dall’inizio: tanti contropiede, azioni veloci e un pizzico di fortuna al tiro hanno permesso alle Orange di andare all’intervallo con un vantaggio di 18 punti. Al rientro dagli spogliatoi, un’ottima Jillian Harmon ha preso in mano la squadra ed ha negato a Broni ogni speranza di rimonta. L’ultimo quarto per Schio è stato di ordinaria amministrazione: 31 punti segnati in dieci minuti ed una supremazia incontrastabile.

Adesso il campionato verrà interrotto per la sosta delle nazionali: molte ragazze del Famila saranno impegnate per dare man forte ai propri colori, prima di tornare a combattere per lo scudetto. Con la speranza che tutto vada per il meglio e che il sogno scudetto diventi nuovamente realtà.