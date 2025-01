Una nuova jeep per l’Associazione Carabinieri: sarà in prima linea per la Protezione Civile

E’ stato scoperto sabato scorso nella cornice di Piazza Falcone e Borsellino a Schio, la nuova jeep di Protezione Civile ora nel parco mezzi dell’Associazione Nazionale Carabinieri (Anc) 182° Nucleo: una dotazione importante ed attesa, possibile grazie ad un contributo della Regione Veneto.

Un fuoristrada completamente equipaggiato per la gestione delle emergenze: 4×4 provvisto di verricello, gancio di traino e dispositivi d’emergenza, oltre alla apparecchiature radio, nella classica livrea regionale e serigrafie iconiche proprie dell’associazione. Un sodalizio radicato e operoso quello dei carabinieri volontari scledensi, una trentina di unità operative efficacemente coinvolte in interventi a salvaguardia del territorio in collaborazione con le forze di polizia, l’Arma dei Carabinieri, i Vigili del Fuoco e soprattutto con gli altri gruppi di Protezione Civile. Una compagine ben inserita nel tessuto sociale dell’alto vicentino, come ben testimoniato anche dalla presenza di tutti i primi cittadini dell’hinterland scledense, oltre che appunto dalla padrona di casa, la sindaca Cristina Marigo.

Tra le autorità, oltre a quelle militari, l’eurodeputata Elena Donazzan e l’Assessore regionale proprio con delega alla Protezione Civile, Gianpaolo Bottacin, a ricordare il prezioso e apprezzato servizio di uomini e mezzi veneti anche ben oltre i confini regionali. Presenti anche la Croce Rossa Italiana della delegazione di Schio e Vicenza, il Soccorso Alpino oltre ai Vigili del Fuoco del locale distaccamento: “La formazione continua – ha dichiarato rivolgendosi ai presenti Daniele Corti, Presidente ANC Federazione Interprovinciale Vicenza Padova – è il primo passo verso la consapevolezza di ciò che fa la Protezione Civile in termini di prevenzione oltre che di intervento nel momento del bisogno. Lo dico soprattutto ai nuovi amministratori: insieme possiamo essere una grande squadra”.